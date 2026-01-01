EEUU destruye otras dos supuestas narcolanchas en un ataque que deja cinco muertos

Las imágenes publicadas por el Comando Sur de Estados Unidos exhiben el momento en que dos embarcaciones, identificadas por el Pentágono como assets de organizaciones “terroristas designadas”, fueron atacadas en rutas frecuentemente empleadas para el tráfico de drogas entre Colombia y Venezuela. Según el comunicado citado por la agencia EFE, este operativo, que ocurrió el miércoles 31 de diciembre y cuya ubicación exacta no fue especificada, derivó en la muerte de cinco presuntos narcoterroristas.

El Ejército estadounidense confirmó por medio de un mensaje divulgado en la red social X, citado por EFE, que el ataque representó el segundo golpe de características similares en apenas dos días. Washington ha intensificado sus operaciones en aguas próximas a Colombia y Venezuela como parte de una estrategia dirigida no solo a combatir organizaciones vinculadas al narcotráfico, sino también a incrementar la presión política y militar sobre el gobierno de Nicolás Maduro, al que Estados Unidos vincula con estas actividades ilícitas.

Durante el operativo, tres de los fallecidos se encontraban en la primera lancha y dos en la segunda. Las fuerzas armadas estadounidenses difundieron un video de 21 segundos en el que se observa el ataque contra ambas embarcaciones presuntamente implicadas en el tráfico ilegal de estupefacientes. La acción se inserta en la llamada operación “Lanza del Sur”, liderada por el Comando Sur y activa desde el pasado septiembre. Desde entonces, Washington ha destruido cerca de 40 narcolanchas y el número aproximado de personas muertas en estos operativos asciende a 110, siempre según los datos recopilados por EFE.

EFE relató que los ataques no detallan si ocurrieron en el sur del mar Caribe o en el Pacífico oriental, los dos escenarios donde se focalizan las operaciones militares estadounidenses contra el tráfico de drogas en la región. El despliegue actual del Pentágono es descrito por el medio como el mayor en décadas en el Caribe sur, y responde, en palabras de funcionarios estadounidenses citados anteriormente, al propósito de socavar el control de Maduro y sus aliados sobre el aparato estatal y los recursos productivos de Venezuela.

En ese contexto, el gobierno liderado por Donald Trump, precisa EFE, ha intensificado las acusaciones contra el chavismo, señalando que funcionarios venezolanos han despojado a compañías petroleras estadounidenses de instalaciones y activos en el país sudamericano. En reacción, la administración estadounidense anunció la confiscación de buques petroleros involucrados en el transporte de crudo venezolano, una medida que, según reportó el medio, ya se aplicó en al menos dos ocasiones.

A la ofensiva militar y económica estadounidense se sumó recientemente el anuncio presidencial de un ataque sobre un muelle en el litoral venezolano. Washington vinculó esta infraestructura portuaria con el grupo criminal Tren de Aragua, conocido por el tráfico y otros delitos organizados en la región. Según el reporte de EFE, este bombardeo, anunciado de manera enigmática en redes sociales, representaría el primer ataque directo contra un punto dentro del propio territorio venezolano por parte de fuerzas estadounidenses en el marco de la actual escalada de operaciones.

Washington sostiene que el objetivo de sus acciones es debilitar la operatividad de estructuras que considera narcoterroristas y presionar al liderazgo venezolano para que abandone el poder. El Comando Sur ha resaltado el uso de inteligencia estadounidense para identificar embarcaciones dedicadas al tráfico ilícito e insiste, según informó EFE, en que las acciones recientes forman parte de “rutas conocidas” y registran actividad delictiva comprobada por sus servicios de información.

Las medidas aplicadas por la administración Trump distinguen una estrategia combinada de acciones militares selectivas y presión económica sobre el sector energético venezolano. El medio subrayó que ambas aristas buscan obstaculizar la financiación y logística de grupos considerados enemigos del interés de Estados Unidos y sus aliados regionales, trasladando al mismo tiempo el conflicto con el chavismo más allá de la confrontación diplomática.

Las operaciones navales y aéreas se han desplegado desde el verano, implicando recursos considerables y una presencia militar que no se observaba desde hacía décadas en el área. Las imágenes e informes publicados por el Comando Sur han sido empleados reiteradamente para subrayar el alcance y la determinación de la campaña de Washington en la región, acciones a las que, según la agencia EFE, se suman advertencias sobre nuevas sanciones y la promesa de mantener la presión hasta lograr cambios en la política interna venezolana.

El registro de bajas en estas operaciones, según las cifras confirmadas por EFE y reportes oficiales, eleva la cifra de muertes asociadas a estos ataques estadounidenses contra narcolanchas presuntamente vinculadas a redes de narcotráfico y terrorismo a cerca de 110 personas desde septiembre. La campaña militar y los anuncios relacionados continúan generando reacciones dentro y fuera del continente ante el impacto de la ofensiva de Estados Unidos no solo en el tráfico ilícito, sino también en las relaciones diplomáticas con Caracas y su entorno geopolítico más cercano.