El máximo impacto del Plan de Recuperación europeo en España se espera para el periodo entre 2025 y 2026, cuando las inversiones derivadas de estos fondos se concentrarán y su efecto en el Producto Interior Bruto superará los tres puntos porcentuales, según informó Europa Press. Esta previsión se enmarca en el contexto del relevo que afrontará el Banco Central Europeo (BCE) con la salida de Luis de Guindos de la vicepresidencia, un proceso que España aborda con el objetivo de mantener una representación relevante en la entidad.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, detalló en una entrevista recogida por Europa Press que el Ejecutivo encara la sucesión en el BCE bajo una perspectiva integral. Cuerpo recalcó la importancia de criterios como el equilibrio territorial, la paridad de género y la diversidad política en la conformación del Consejo de Gobierno del banco europeo. Señaló que aún no se ha planteado formalmente ningún candidato para suceder a De Guindos, ya que el procedimiento se encuentra en sus fases iniciales, aunque subrayó la relevancia de que España siga jugando un papel central en los órganos de decisión del BCE. “España es el cuarto accionista del banco, está liderando ahora mismo el crecimiento a nivel europeo y tiene que ocupar el espacio que le corresponde”, declaró el ministro.

La postura defendida por Cuerpo refleja la intención del Gobierno de situar a España en el eje de las principales decisiones económicas europeas. Aunque la opción de aspirar a cargos de mayor relevancia dentro del BCE permanece abierta, el titular de Economía especificó que el objetivo, como mínimo, es mantener la presencia española en el Consejo de Gobierno. “La presencia en el propio Consejo tiene que ser, como mínimo, el objetivo de España”, indicó según publicó Europa Press.

Respecto a la posición internacional de Europa, Cuerpo rechazó el discurso que insiste en una pérdida de peso del continente frente a otras potencias como China o Estados Unidos. El ministro advirtió sobre los riesgos de “una narrativa que intenta hacer de menos a Europa” y recalcó, según consignó Europa Press, que aunque los cambios en los flujos económicos internacionales plantean nuevos retos, la Unión Europea no se ha rezagado frente a otras grandes economías. En sus palabras, Europa debe “demostrar que su proyecto tiene mucho futuro”.

Para 2026, el Gobierno prevé afrontar el ejercicio con la mira puesta en superar los resultados esperados para 2025. Cuerpo recordó, de acuerdo con Europa Press, que la previsión oficial de crecimiento del PIB para 2025 se sitúa en el 2,9%. Dicha cifra, revisada recientemente, refleja la positiva evolución del empleo y la actividad económica en el país. Además, pronosticó que 2026 arrancará con un avance del PIB de entre 1% y 1,1%, una tasa equiparable al crecimiento previsto para el conjunto de la zona euro ese mismo año. El ministro consideró que las expectativas para 2026, actualmente en el 2,2%, podrían elevarse si la economía mantiene su dinámica actual. “La economía española ha dado sorpresas positivas continuadas”, afirmó Cuerpo, quien destacó el valor de que España continúe creciendo por encima del 2%, aportando así a la estabilidad económica.

Cuerpo sostuvo que España figura como la excepción dentro de las economías principales de Europa, atribuyendo este comportamiento a un “cambio estructural” originado por la implementación del plan de recuperación. El titular del ramo reconoció la importancia de la modernización económica a través de los procesos de transición ecológica y digitalización, resaltando la necesidad de que el crecimiento económico genere beneficios tangibles para la población.

Ante la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, el ministro señaló, según detalló Europa Press, que el Gobierno mantiene la capacidad para desplegar su política de inversiones y reformas. Rememoró que el Ejecutivo ha logrado que más del 90% de las votaciones resulten favorables en el Congreso, aunque admitió que aún hay proyectos pendientes y que la recta final de la legislatura exigirá un esfuerzo adicional para sacar adelante nuevas iniciativas. En esta línea, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien también ejerce como portavoz del Gobierno, expresó esta semana, según recogió Europa Press, que el Ejecutivo puede sostener las políticas sociales pese a la prórroga presupuestaria. Saiz adelantó, además, que el proyecto de las nuevas cuentas públicas se presentará en el primer trimestre de 2026.

El desarrollo del Plan de Recuperación, basado en fondos europeos, ha permitido que la economía española atravesase la pandemia sin cicatrices permanentes, reportó Europa Press. A juicio de Cuerpo, el plan cumple los objetivos fijados y busca romper la tendencia de bajo crecimiento en productividad mediante la reindustrialización y la apuesta por los sectores verde y digital. El ministro aseguró que el impacto previsto del plan se notará especialmente durante 2025 y 2026, los años en los que se ejecutará la mayor parte de las inversiones programadas. Destacó que el programa Next Generation representa una solución de carácter europeo y que España ha logrado aprovecharlo satisfactoriamente, sirviendo como caso de referencia a futuro.

Cuerpo explicó, según publicó Europa Press, que el efecto de los fondos europeos sobre el nivel del PIB será relevante durante el periodo de mayor ejecución de las inversiones. El ministro valoró positivamente los resultados obtenidos por España en la gestión e implementación de estos fondos, y defendió que el país contribuye de manera significativa a la modernización de la economía europea.

En resumen, la salida de Luis de Guindos del BCE marca el inicio de una fase en la que el Gobierno español persigue garantizar una representación acorde al peso económico y político del país, en medio de expectativas de crecimiento sostenido y de los efectos positivos derivados de los fondos europeos. Todas estas medidas y previsiones sitúan a España como uno de los actores principales en el escenario económico de la Unión Europea, según la información difundida por Europa Press.