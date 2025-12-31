Marcos Llorente: "El balance hasta ahora es positivo, el equipo va cogiendo poco a poco buena dinámica"

El regreso de Marcos Llorente a la selección nacional resume el momento personal y deportivo que el lateral derecho del Atlético de Madrid atraviesa en la actualidad. Según reportó el club colchonero a través de sus medios oficiales, el defensor valoró estos meses como un periodo de notable crecimiento tanto en el plano colectivo como individual, enmarcando el buen cierre de año y el ambiente positivo en la plantilla como factores determinantes en el avance del equipo.

De acuerdo con la información publicada por el Atlético de Madrid, el balance de la temporada hasta la fecha resulta alentador para Llorente, a pesar de las dificultades iniciales experimentadas tras la llegada de numerosos refuerzos durante el último mercado. “El balance es positivo. Tuvimos un inicio complicado, en el que no nos salían las cosas, con muchos jugadores nuevos que tenían que adaptarse. Pero el equipo va cogiendo poco a poco buena dinámica. Hemos terminado muy bien el año, ganando fuera de casa, que era un poco lo que nos estaba costando los últimos años”, manifestó Llorente en la entrevista.

El lateral rojiblanco explicó que, mientras el grupo ha encontrado una mejoría gradual en sus resultados, a nivel personal también percibe una etapa de estabilidad y satisfacción. El propio jugador expresó que esta armonía entre lo personal y lo profesional se refleja en su desempeño: “Es fundamental que tanto el plano personal como profesional esté bien y ordenado para que puedas desempeñar tu trabajo de una manera muy óptima. Yo me siento muy bien aquí y me están saliendo las cosas bien en cuanto a lo profesional. Espero que el año que viene se repita”.

La buena dinámica dentro del Atlético de Madrid ha servido de plataforma para que Llorente recupere protagonismo en la selección española. El lateral comentó sobre la posibilidad de disputar el próximo Mundial, aunque destacó que toda aspiración internacional depende del rendimiento mostrado en el club. “Se siente que todo el mundo quiere jugar el Mundial. Seguro que será una pasada, pero como siempre digo, todo pasa por hacer las cosas bien en tu club. Queda muchísimo para el Mundial, y el único objetivo que tengo ahora en la cabeza es ayudar al club, que es lo que te da toda la felicidad y que te lleva a grandes cosas como ir con la Selección”, afirmó durante la conversación con los medios del club.

El calendario inmediato del Atlético también formó parte de la entrevista, según detalló el medio del club. Llorente valoró la exigencia que supondrá la visita a Anoeta, estadio de la Real Sociedad, en un partido que catalogó como una prueba compleja para mantener la racha positiva jugando fuera de casa. El jugador rojiblanco apuntó que "se trata de un campo difícil" en el que el equipo buscará extender su buen momento lejos del Metropolitano y, además, añadió que este encuentro representa la antesala de la participación del Atlético en la Supercopa de España.

Al referirse a la preparación para la Supercopa, Llorente insistió en la importancia de centrarse en el duelo previo: “Llegaremos allí con todas las ganas del mundo, sabiendo que todo pasa por el primer partido, que no se puede pensar para nada en el segundo”.

El defensor también analizó su perspectiva acerca de lo que significa para él el año 2025. Según consignó el Atlético de Madrid en sus medios, Llorente se refirió a la relevancia de mantener una ética de trabajo constante independientemente de los resultados, expresando: “Estoy tranquilo con mi trabajo. Hay años que sí toca, y años que no, pero está claro que lo que no se negocia es el trabajo, las ganas, la actitud y el compromiso. Siempre y cuando des todo eso, para mí siempre será un gran año”.

Las declaraciones de Marcos Llorente ilustran el proceso de adaptación que ha afrontado la plantilla tras el arribo de múltiples incorporaciones, la búsqueda de solidez fuera de casa y la importancia de la estabilidad personal para el rendimiento deportivo. Tal como ha remarcado el propio futbolista, el esfuerzo colectivo y el compromiso siguen siendo los pilares centrales tanto para alcanzar los objetivos inmediatos en el club como para mantener opciones en la selección nacional, según las publicaciones del Atlético de Madrid.