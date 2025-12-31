Feijóo espera que el 2026 "devuelva la confianza en el esfuerzo, la honestidad y en que las cosas se pueden hacer mejor"

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, difundió un mensaje de balance sobre la gestión política reciente, en el que identificó lo que llamó “diez fracasos” del Gobierno de Pedro Sánchez y expuso su esperanza de que 2026 marque un cambio hacia la recuperación de la confianza en valores como el esfuerzo y la honestidad. Según consignó el medio, Feijóo compartió sus reflexiones mediante la red social X, donde deseó que el nuevo año aporte “calma y claridad”, así como la convicción de que es posible “hacer mejor las cosas”. Estas declaraciones se producen al concluir un año que, de acuerdo con el líder del PP, estuvo marcado por desaciertos en varias áreas de la gestión gubernamental.

De acuerdo con la información publicada, Feijóo subrayó que en los últimos meses se ha registrado, a su juicio, un “desbordamiento político y moral” que, en sus palabras, ha afectado tanto la confianza ciudadana como la convivencia social y la calidad de la política nacional. El presidente del Partido Popular mencionó de manera concreta problemas vinculados a la vivienda, la política migratoria, la situación laboral de los jóvenes, la protección de los derechos de las mujeres y la gestión de recursos financieros provenientes de la Unión Europea, entre otros aspectos.

En su análisis sobre la política de vivienda, Feijóo afirmó que las medidas adoptadas por el Ejecutivo no han logrado mejorar el acceso para las familias ni para los jóvenes, mientras que, en el ámbito de la política migratoria, manifestó inquietudes sobre la efectividad de los mecanismos implementados para el control y la integración de los flujos migratorios. El presidente del PP también llamó la atención sobre la “precariedad” que, a su entender, enfrentan los jóvenes en el mercado laboral, y sobre la falta de protección adecuada para las mujeres, considerándolo otro de los apartados donde el Gobierno presenta deficiencias, según detalló el propio Feijóo en su balance de 2025.

En cuanto al contexto internacional, el líder popular mencionó una presunta “desconfianza” que, según su análisis, ha surgido en torno a la imagen exterior de España. Además, criticó la gestión de los fondos europeos dirigida al desarrollo y la recuperación, señalando lo que calificó como “incapacidad” para orientar estos recursos hacia la mejora socioeconómica del país. Feijóo también mencionó el aumento de la pobreza como una de las consecuencias de la política actual, atribuyéndolo a la falta de medidas eficaces.

Según detalló el medio, Feijóo incluyó entre los “fracasos” del Gobierno un apagón que, a su juicio, no corresponde a un país con el desarrollo de España. Asimismo, hizo referencia a casos de corrupción, la pérdida de poder adquisitivo de las familias y la imposibilidad de aprobar los Presupuestos Generales del Estado, factores que considera fundamentales en el deterioro reciente del funcionamiento institucional y económico.

La intervención de Feijóo se enmarca en el cierre de un año que, según su evaluación, ha dado lugar a una erosión de la confianza y el ánimo dentro del contexto político y social español. El presidente del PP argumentó que, a lo largo de 2025, “hemos asistido a un desbordamiento político y moral que deteriora la confianza, que erosiona la convivencia y que degrada la política”, una sentencia que refleja la gravedad con la que percibe el contexto actual.

Frente a este panorama, Feijóo expresó su deseo para el ciclo político y social que iniciará en 2026. Durante su mensaje en la red social X, resumió su expectativa: “Ojalá el nuevo año nos devuelva la confianza en el esfuerzo, en la honestidad y en que las cosas se pueden hacer mejor. Feliz año nuevo”. El líder del PP optó por un tono que conjuga la crítica con el llamado a un cambio en las formas de hacer política y gestionar los asuntos públicos, insertando su mensaje en el debate sobre las perspectivas para los próximos años.

Tal como recogió el medio, Feijóo situó sus valoraciones en un contexto de balance anual y de expectativas de mejora, remarcando la importancia que atribuye a la serenidad y al restablecimiento de la confianza para afrontar las tareas colectivas y superar lo que considera una etapa compleja para la gobernanza y la vida social en España.