Agencias

Feijóo espera que el 2026 "devuelva la confianza en el esfuerzo, la honestidad y en que las cosas se pueden hacer mejor"

Alberto Núñez Feijóo expresó su deseo de que el próximo ciclo traiga serenidad y recuperación de la confianza tras un año marcado, según él, por errores gubernamentales en áreas como vivienda, política social y administración económica

Guardar

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, difundió un mensaje de balance sobre la gestión política reciente, en el que identificó lo que llamó “diez fracasos” del Gobierno de Pedro Sánchez y expuso su esperanza de que 2026 marque un cambio hacia la recuperación de la confianza en valores como el esfuerzo y la honestidad. Según consignó el medio, Feijóo compartió sus reflexiones mediante la red social X, donde deseó que el nuevo año aporte “calma y claridad”, así como la convicción de que es posible “hacer mejor las cosas”. Estas declaraciones se producen al concluir un año que, de acuerdo con el líder del PP, estuvo marcado por desaciertos en varias áreas de la gestión gubernamental.

De acuerdo con la información publicada, Feijóo subrayó que en los últimos meses se ha registrado, a su juicio, un “desbordamiento político y moral” que, en sus palabras, ha afectado tanto la confianza ciudadana como la convivencia social y la calidad de la política nacional. El presidente del Partido Popular mencionó de manera concreta problemas vinculados a la vivienda, la política migratoria, la situación laboral de los jóvenes, la protección de los derechos de las mujeres y la gestión de recursos financieros provenientes de la Unión Europea, entre otros aspectos.

En su análisis sobre la política de vivienda, Feijóo afirmó que las medidas adoptadas por el Ejecutivo no han logrado mejorar el acceso para las familias ni para los jóvenes, mientras que, en el ámbito de la política migratoria, manifestó inquietudes sobre la efectividad de los mecanismos implementados para el control y la integración de los flujos migratorios. El presidente del PP también llamó la atención sobre la “precariedad” que, a su entender, enfrentan los jóvenes en el mercado laboral, y sobre la falta de protección adecuada para las mujeres, considerándolo otro de los apartados donde el Gobierno presenta deficiencias, según detalló el propio Feijóo en su balance de 2025.

En cuanto al contexto internacional, el líder popular mencionó una presunta “desconfianza” que, según su análisis, ha surgido en torno a la imagen exterior de España. Además, criticó la gestión de los fondos europeos dirigida al desarrollo y la recuperación, señalando lo que calificó como “incapacidad” para orientar estos recursos hacia la mejora socioeconómica del país. Feijóo también mencionó el aumento de la pobreza como una de las consecuencias de la política actual, atribuyéndolo a la falta de medidas eficaces.

Según detalló el medio, Feijóo incluyó entre los “fracasos” del Gobierno un apagón que, a su juicio, no corresponde a un país con el desarrollo de España. Asimismo, hizo referencia a casos de corrupción, la pérdida de poder adquisitivo de las familias y la imposibilidad de aprobar los Presupuestos Generales del Estado, factores que considera fundamentales en el deterioro reciente del funcionamiento institucional y económico.

La intervención de Feijóo se enmarca en el cierre de un año que, según su evaluación, ha dado lugar a una erosión de la confianza y el ánimo dentro del contexto político y social español. El presidente del PP argumentó que, a lo largo de 2025, “hemos asistido a un desbordamiento político y moral que deteriora la confianza, que erosiona la convivencia y que degrada la política”, una sentencia que refleja la gravedad con la que percibe el contexto actual.

Frente a este panorama, Feijóo expresó su deseo para el ciclo político y social que iniciará en 2026. Durante su mensaje en la red social X, resumió su expectativa: “Ojalá el nuevo año nos devuelva la confianza en el esfuerzo, en la honestidad y en que las cosas se pueden hacer mejor. Feliz año nuevo”. El líder del PP optó por un tono que conjuga la crítica con el llamado a un cambio en las formas de hacer política y gestionar los asuntos públicos, insertando su mensaje en el debate sobre las perspectivas para los próximos años.

Tal como recogió el medio, Feijóo situó sus valoraciones en un contexto de balance anual y de expectativas de mejora, remarcando la importancia que atribuye a la serenidad y al restablecimiento de la confianza para afrontar las tareas colectivas y superar lo que considera una etapa compleja para la gobernanza y la vida social en España.

Temas Relacionados

Alberto Núñez FeijóoPartido PopularPedro SánchezGobierno de EspañaEspañaEuropaConfianzaPolíticaViviendaFondos europeosEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Zelenski destaca en su mensaje de fin de año la "lealtad y el trabajo diario" de los ucranianos

El mandatario ucraniano expresó confianza en una resolución pacífica al conflicto y reconoció tanto a quienes han defendido la nación como a aquellos que comparten valores de libertad, subrayando la unidad del pueblo en tiempos de adversidad

Zelenski destaca en su mensaje

Muere un joven de 22 años en un choque entre una moto y un coche en Valencia

Servicios de emergencia acudieron al tramo de la CV-315 en Carpesa luego de una colisión entre dos vehículos, atendiendo a varias personas, entre ellas un menor grave trasladado a un hospital y otros lesionados dados de alta en el lugar

Muere un joven de 22

El keniata Kamworor y Marta García, que repite, se llevan la victoria en la San Silvestre

Geoffrey Kamworor dominó la 61ª edición masculina y Marta García impuso nuevo récord nacional al consagrarse por segundo año consecutivo, realizando una actuación histórica ante la neerlandesa Diane Van Es en las calles de Vallecas

El keniata Kamworor y Marta

Corina Machado y Edmundo González creen que 2026 será el año "de consolidación de la libertad" en Venezuela

Machado y González transmitieron optimismo al cierre del año, destacando avances notables en la unidad opositora y el reconocimiento internacional, además de subrayar la confianza en un futuro promisorio para la democracia venezolana y la recuperación institucional

Corina Machado y Edmundo González

El Papa avisa de "estrategias para conquistar territorios envueltas en discursos hipócritas"

León XIV advierte, durante la homilía de fin de año en San Pedro, sobre intereses ocultos en conflictos armados y el uso de dogmas ideológicos, instando a una visión de humildad y fe frente a ambiciones de poder global

El Papa avisa de "estrategias