El PP descarta apoyar un impuesto al diésel e insiste en que la energía nuclear es "esencial"

Al analizar la ejecución y el impacto que han tenido los fondos europeos asociados al Plan de Recuperación, Alberto Nadal ha sostenido que el Gobierno español decidió dejar sin solicitar 60.000 millones de euros en préstamos correspondientes al país y que, a lo largo de cuatro años, la administración central realizó hasta siete revisiones de ese plan, reduciendo las expectativas originales y suprimiendo programas debido a la escasa demanda. En una entrevista difundida por Europa Press, el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular ha afirmado que el principal efecto de estos fondos ha sido facilitar al presidente Pedro Sánchez la gestión gubernamental sin necesidad de cuentas públicas aprobadas, lo que, según su visión, ha conducido a una situación en la que la inversión, medida como porcentaje del PIB, permaneció sin cambios significativos en comparación con el año 2019 y siguió situándose en el 20%.

Nadal, tal como informó Europa Press, ha manifestado que el Partido Popular no secundará la propuesta de incrementar la presión fiscal sobre el diésel, iniciativa que el Gobierno había pactado con la Comisión Europea para asegurar la llegada de recursos comunitarios. El dirigente insistió en que la subida de impuestos al diésel ya se intentó tramitar en el Congreso como parte de una enmienda a la ley sobre el impuesto mínimo global a multinacionales, sin éxito alguno. El vicesecretario subrayó que el Ejecutivo “no va a tener los votos del PP para aprobar la subida impositiva del diésel” y sugirió que, a su juicio, el Gobierno hubiera obtenido un mejor resultado negociando con su partido una serie de reformas estructurales de largo alcance, en lugar de haber orientado el uso de los fondos europeos hacia una finalidad de promoción política.

El medio Europa Press detalló que Nadal también reiteró que la formación que representa considera que la energía nuclear es una pieza básica para el equilibrio del sistema energético nacional y, en relación a ello, sostuvo que “no hay ningún país que haya descarbonizado su sistema eléctrico y que no guarde como energías principales dentro de su mix la nuclear, la hidroeléctrica y la renovable”. Desde su perspectiva, la decisión de cerrar las centrales nucleares constituye un error estratégico, al tiempo que solicitó abordar el acceso a la red eléctrica española, señalando que, en su opinión, la política del Gobierno de coalición ha generado obstáculos de acceso a nuevas inversiones. El dirigente criticó que se permitan o restrinjan conexiones a la red según criterios que, a su entender, no son transparentes.

Nadal observó que la administración central no habría defendido ni impulsado de manera suficiente las interconexiones energéticas entre España y el resto de Europa, lo que, según consignó Europa Press, supuso una oportunidad perdida para la integración del mercado energético español con el europeo. En cuanto al mantenimiento del suministro y a la transición hacia fuentes de generación menos contaminantes, Nadal explicó que la continuidad de la energía nuclear, junto con la hidroeléctrica y las fuentes renovables, resulta fundamental para el futuro del país.

En materia social, el vicesecretario de Economía del PP trasladó la posición de su partido respecto al sistema de pensiones, asegurando que su objetivo es garantizar que los jubilados no sufran pérdida de poder adquisitivo. Argumentó que alcanzar tal meta exige reforzar la productividad nacional y mejorar la calidad del empleo, pues, en su análisis, gira en sentido contrario a las prioridades del actual Ejecutivo. El dirigente se comprometió a que la política económica del PP buscaría, “crear las condiciones de crecimiento económico, de empleo y de productividad que garanticen el sistema de pensiones”, reiterando la voluntad de asegurar ajustes para que el poder de compra de los pensionistas permanezca estable.

Respecto a la posible extensión del denominado “escudo social”, que incluye la continuidad de medidas como el impedimento a los desahucios y la suspensión del corte de suministros básicos para población vulnerable, el representante popular indicó que se estudiará el contenido específico del decreto para definir una postura. Añadió, según Europa Press, que interpreta esta prórroga como una acción orientada a ganar visibilidad política más que ofrecer una solución definitiva a los desafíos que enfrentan los hogares con menores ingresos, haciendo hincapié en la necesidad de elevar la productividad como vía principal para solucionar problemas estructurales.

Nadal denunció, de acuerdo con la información publicada por Europa Press, que los incrementos recientes en la recaudación del IRPF y el IVA afectan especialmente a las familias, señalando que estas figuras tributarias están sometiendo a presión a los hogares con hijos. Tras esta observación, adelantó que la primera iniciativa de un eventual Gobierno del PP consistiría en devolver parte del IRPF a la ciudadanía mediante la deflactación del impuesto, para mitigar el impacto de la inflación sobre los ingresos.

Durante la entrevista reseñada, el vicesecretario del PP expresó preocupación por el hecho de que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se haya convertido, de hecho, en la retribución más habitual en el mercado laboral, lo que interpreta como un síntoma de que un número elevado de trabajadores perciben sueldos bajos. Como respuesta, defendió la necesidad de estimular la inversión tanto pública como privada, incrementar la rentabilidad de la economía, reducir las cargas fiscales que soportan empresas y autónomos, y simplificar el conjunto de regulaciones para facilitar un panorama favorable a la actividad empresarial.

En el ámbito del ahorro, Nadal exhortó a fomentar que los recursos generados nacionalmente viertan a la inversión interna, y no salgan hacia otros países, postura que, según subrayó en Europa Press, requiere modificar las condiciones actuales que alientan la fuga de capitales.

Para terminar, el dirigente popular expuso que resulta imprescindible transformar los sistemas de formación profesional y educativa, que considera obsoletos, planteando una reforma de alcance profundo que, de acuerdo con sus palabras recogidas por Europa Press, instrumente actualizaciones adecuadas a las necesidades del país y a la competitividad en el contexto europeo.