El Ibex 35 abre con una caída del 0,38% hasta los 17.285 puntos en la última jornada del año

Iberdrola mostró un repunte del 0,6% en las primeras horas de negociación bursátil, mientras que ACS retrocedió un 0,94% en el mismo periodo. Estas variaciones se produjeron en medio de una jornada atípica por su horario reducido debido a las festividades navideñas y bajo la influencia de un contexto europeo que también evidenció débiles movimientos en los principales índices. Según lo reportado por el medio de referencia, el Ibex 35 registró al inicio de la sesión de este miércoles, la última de 2025, una caída del 0,38%, lo que situó al índice en 17.285 puntos a las 9.00 horas.

El medio también detalló que este comportamiento se dio cuando el mercado español operó solo hasta las 14.00 horas, en contraste con una jornada estándar. Otro aspecto relevante destacado por la fuente es que el 1 de enero los mercados permanecerán cerrados por completo. Esta actividad coincide con el cierre del ejercicio anual del principal indicador bursátil madrileño, que llegó a nuevos máximos históricos en la víspera al alcanzar los 17.354,9 puntos. La sesión previa estuvo marcada por la información sobre un recorte en la tasa interanual del Índice de Precios al Consumo (IPC) en diciembre, bajando una décima y situándose en el 2,9%, impulsada principalmente por el abaratamiento de los carburantes.

Durante la jornada actual, compañías como Redeia y Repsol también registraron incrementos iniciales de 0,33% y 0,16% respectivamente, mientras que junto a ACS, Unicaja retrocedió un 0,93% y Ferrovial mostró un descenso del 0,90%. Tal como consignó el medio, estos movimientos individuales se dieron en un contexto de contracción generalizada en los mercados bursátiles europeos. El índice de París retrocedió un 0,42% y el de Londres descendió aproximadamente un 0,03%, reflejando una tendencia común en las principales plazas bursátiles del continente europeo.

En lo referente al mercado de materias primas, el precio del barril de petróleo Brent, referencia clave en Europa, se posicionó en 61,20 dólares, marcando una disminución del 0,21%. Por su parte, el crudo estadounidense Texas cotizó a 57,84 dólares tras registrar una bajada del 0,19%. Mientras tanto, en el mercado de divisas, el euro se valoró en 1,1734 dólares, según la cotización de apertura. En relación a los bonos soberanos, el interés requerido para el bono español a 10 años subió hasta el 3,292%, lo que representa un aumento del 0,15%, informó el medio.

De acuerdo con la información publicada, el Ibex 35 acumula una revalorización del 49% en el ejercicio anual, culminando un periodo que ha estado caracterizado por la recuperación tras varias sesiones de máximos históricos. En cuanto a la inflación, se confirmó una tasa promedio para cierre de 2025 del 2,7%, una décima por debajo de la cifra registrada para el cierre de 2024, una tendencia atribuida principalmente al descenso de los precios de la energía y del combustible.

Los analistas del sector, citados por el medio de referencia, indicaron que las caídas observadas en las bolsas europeas y españolas dentro de la última jornada del año reflejan la cautela de los inversores ante el inminente cierre de un periodo con alta volatilidad en los mercados financieros. Estos resultados también responden al contexto internacional y nacional que ha condicionado la dinámica bursátil durante el año, incluyendo la evolución de los precios del petróleo, la inflación y la política monetaria en la eurozona.

En síntesis, la última sesión del año para el Ibex 35 y los principales mercados europeos se caracterizó por leves ajustes a la baja, una actividad limitada por el horario acortado y un cierre que ratificó la recuperación experimentada en el índice español, con una revalorización destacada impulsada por la evolución favorable de algunos sectores y la moderación de la inflación anual.