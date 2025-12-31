2026 comienza con lluvias mañana en varios puntos del país, que serán fuertes en Canarias, por la llegada de 'Francis'

Las precipitaciones y tormentas asociadas a la borrasca 'Francis' llevarán a la activación de alertas meteorológicas de diferente intensidad en la totalidad del archipiélago canario. Según informó la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Gran Canaria quedará bajo aviso amarillo por lluvias, tormentas, viento y olas, al igual que Lanzarote y Fuerteventura, en este caso por lluvias y tormentas. La Palma será la isla con el índice de riesgo más alto, con aviso naranja por viento, lluvias, tormentas y oleaje. La Gomera, El Hierro y Tenerife, igualmente en aviso amarillo, recibirán lluvias, viento y tormentas, mientras que en Tenerife se suma también el riesgo por oleaje.

De acuerdo con lo publicado por la AEMET, el año 2026 iniciará con un episodio meteorológico adverso sobre todo en Canarias, mientras que en la Península y Baleares persistirá un escenario más estable. Sobre el territorio peninsular y las islas Baleares, la previsión indica cielos cubiertos con nubosidad de tipo bajo que dominará ambas mesetas, Galicia y el tercio oriental peninsular, provocando brumas y nieblas durante las primeras horas del día que, según detalló la AEMET, tenderán a disiparse conforme avance la jornada.

La aproximación de la borrasca 'Francis' al oeste peninsular incrementará la presencia de nubes altas y medias, y se esperan lluvias débiles especialmente en el oeste de la Península. Es posible también que se registren precipitaciones leves en Baleares y en la zona sur de los litorales mediterráneos, cuya persistencia será mayor en el área occidental de Alborán, especificó la AEMET.

El paso del frente frío vinculado a 'Francis' sobre el archipiélago canario generará cielos mayormente cubiertos y precipitaciones de carácter generalizado, acompañadas en ocasiones de tormenta. En las vertientes sur y oeste de las islas de relieve, estas lluvias podrán alcanzar acumulaciones de importancia y caracterizarse por su intensidad o persistencia en puntos especialmente expuestos.

En cuanto al comportamiento térmico, la AEMET anticipa un aumento de las temperaturas máximas en áreas del Cantábrico, sistema Ibérico, bajo Guadalquivir y la mitad sur de ambas mesetas, mientras que se reportarán descensos en las mitades norte de estas regiones, Galicia, el valle del Ebro, depresiones del sureste y, en particular, en zonas elevadas de Canarias. El resto del territorio mostrará variaciones poco importantes.

Respecto a las mínimas, la previsión indica una tendencia a la baja en el norte peninsular y Baleares, con subidas en el suroeste que pueden resultar destacadas, además de incrementos leves en Canarias. Se mantendrán heladas de débil intensidad en áreas interiores de la mitad norte y cuadrante sureste peninsular, tornándose moderadas en sectores montañosos y zonas de la meseta Norte, con posibilidad de heladas fuertes en los Pirineos.

La situación atmosférica contempla la presencia de viento de componente sur en Canarias, con rachas fuertes especialmente en áreas expuestas y las zonas altas de las islas de mayor relieve. Al mismo tiempo, la AEMET pronostica viento moderado del este en los litorales de Galicia, Alborán y de forma acentuada en el Estrecho, donde la intensidad podría aumentar hacia el final de la jornada. En Baleares, el viento irá del norte y girará hacia el sur. Para el resto de la Península, se prevé viento flojo proveniente del este y sur, aunque es posible la aparición puntual de intervalos moderados en litorales y zonas occidentales.

El medio estatal puntualizó que la inestabilidad atmosférica que marca el inicio del año podría condicionar la movilidad en las islas Canarias y aconsejó mantener la atención ante los avisos vigentes, que afectan tanto a las actividades en mar como en tierra debido al viento y la posibilidad de acumulaciones significativas de precipitaciones.