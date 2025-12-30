Nvidia se encuentra en negociaciones avanzadas para comprar la israelí AI21 Labs por hasta 2.552 millones

El interés principal de Nvidia en la adquisición de AI21 Labs, según detalló el diario económico israelí Calcalist, reside en el equipo y la experiencia técnica de los aproximadamente 200 trabajadores de la empresa israelí. Estos profesionales se han convertido en uno de los principales activos para la multinacional estadounidense, que busca seguir fortaleciendo su capacidad en áreas clave de la inteligencia artificial a través de incorporaciones estratégicas. En este contexto, Nvidia avanza en las negociaciones para adquirir la compañía, consolidando su apuesta por innovar y expandirse dentro del ecosistema tecnológico de Israel.

Según publicó Calcalist, las conversaciones entre Nvidia y AI21 Labs han alcanzado un estado avanzado. El gigante estadounidense de los semiconductores propone un rango de compra que oscila entre 2.000 y 3.000 millones de dólares, lo que equivale a aproximadamente entre 1.701 y 2.552 millones de euros. Esta cifra representa una valoración notablemente superior a la que AI21 Labs había alcanzado en 2023, cuando, tras una ronda de financiación liderada por Alphabet (matriz de Google) y la propia Nvidia, su valor fue fijado en 1.400 millones de dólares, es decir, cerca de 1.191 millones de euros.

La operación permitiría a Nvidia incorporar tanto la tecnología como el talento desarrollado por AI21 Labs, firma fundada en 2017 por Amnon Shashua. Desde sus inicios, la startup israelí ha trabajado en soluciones avanzadas de inteligencia artificial, situándose en la vanguardia del sector y convirtiéndose en un objetivo de interés para grandes multinacionales tecnológicas. De acuerdo con la información de Calcalist, fuentes cercanas a la negociación estiman que la absorción de la plantilla y de sus capacidades técnicas explica buena parte del valor que Nvidia atribuye a la firma israelí.

Al mismo tiempo, Nvidia refuerza su compromiso con Israel a través de inversiones adicionales. El medio Calcalist reportó que la compañía estadounidense está desarrollando un centro de investigación de gran escala en las proximidades de la ciudad de Haifa, ubicada en el norte de Israel. Esta instalación, prevista para albergar a unos 10.000 empleados, representa una de las mayores apuestas de Nvidia fuera de su país de origen y refuerza la relevancia estratégica del ecosistema israelí de innovación en la agenda de la empresa. Fuentes consultadas por Calcalist subrayan que la construcción de este centro de investigación se alinea con el crecimiento y la integración de nuevos equipos de talento, como el de AI21 Labs.

En cuanto a los antecedentes financieros, AI21 Labs inició su camino en 2017 impulsada por la experiencia de Amnon Shashua y otros veteranos del sector tecnológico israelí. Su evolución estuvo marcada por la entrada de inversores clave, entre ellos Alphabet y Nvidia, lo que les permitió atraer capital y consolidar un equipo multidisciplinario especializado en inteligencia artificial. Según informó Calcalist, a través de sucesivas rondas, la firma logró captar una valoración que superó los 1.191 millones de euros el año anterior, situándose en el radar de grandes corporaciones tecnológicas que buscan incorporar capacidades avanzadas en procesamiento del lenguaje y algoritmos de última generación.

El interés de Nvidia en asegurar la adquisición de AI21 Labs se enmarca en una mayor tendencia de consolidación dentro de la industria de la inteligencia artificial, con las principales empresas tecnológicas compitiendo por talento, infraestructura y capacidades diferenciadas. Como indicó Calcalist, la negociación no solo contempla la compra de propiedad intelectual, sino que prioriza la integración del personal altamente cualificado de la startup israelí.

Mientras avanzan las conversaciones entre las partes, Nvidia impulsa proyectos ambiciosos en Israel, proponiendo que su futuro centro de investigación opere como un punto de encuentro para distintas líneas de trabajo en inteligencia artificial, desarrollo de hardware y soluciones avanzadas para la nube, lo que fortalecería aún más la posición de la filial israelí dentro del grupo global. Calcalist puntualizó que la operación con AI21 Labs podría funcionar como catalizador para nuevas adquisiciones o colaboraciones dentro del país.

La relevancia de la operación radica también en el contexto del mercado global de inteligencia artificial, donde la competencia entre gigantes tecnológicos por acceder a plataformas y equipos líderes resulta determinante para definir el ritmo de la innovación. Conforme a lo publicado por Calcalist, directivos y fuentes internas consideran que la integración de los recursos humanos y tecnológicos de AI21 Labs permitiría a Nvidia acelerar el desarrollo de productos y servicios orientados a nuevas aplicaciones de inteligencia artificial generativa y procesamiento de lenguaje natural.

La decisión de Nvidia de invertir masivamente en Israel, detallada por Calcalist, responde tanto a la solidez del talento local como a la capacidad del país para generar startups tecnológicas punteras. La propuesta de adquisición de AI21 Labs se presenta como la última muestra de una estrategia global que busca captar conocimiento especializado y potenciar la presencia de Nvidia en los principales polos de innovación del mundo.