El IPC se modera una décima en diciembre y cierra el año en el 2,9% por la bajada de los carburantes

Mientras el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) mostró una disminución de dos décimas en su tasa interanual al cierre de diciembre, situándose en el 3%, el Instituto Nacional de Estadística (INE) avanzó que el indicador mensual del IPC tuvo un crecimiento del 0,3% en relación a noviembre. Este ajuste, aunque leve, representa un movimiento superior en una décima al incremento experimentado el mes anterior. La noticia principal es que la inflación interanual medida por el IPC se rebajó una décima en diciembre, cerrando el año en el 2,9% gracias a la caída en los precios de los carburantes, según reportó el INE.

De acuerdo con la información publicada por el INE el martes, este descenso ha permitido encadenar dos meses consecutivos de reducción en la tasa interanual, después de que en octubre se alcanzara el nivel más alto en dieciséis meses, con un 3,1%. El INE indicó que la evolución se explica fundamentalmente por la disminución en los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, en contraste con el aumento registrado en diciembre del año anterior. El organismo también precisó que, aunque con menor efecto, los precios asociados a ocio y cultura experimentaron un incremento menor al del diciembre previo.

Por otra parte, la estadística recogida por el INE señaló que algunos componentes, como los alimentos y las bebidas no alcohólicas, exhibieron un comportamiento opuesto al contribuir al alza del índice, ya que presentaron subidas de precios superiores a las observadas un año antes en ese mismo periodo. La evolución global mostró que en 2025 la inflación general anual promedió el 2,7%, cifra que se sitúa una décima por debajo del promedio de 2024.

El Ministerio de Economía difundió su valoración oficial tras la publicación de los datos del INE, destacando que el nivel de inflación alcanzado al cierre del año favorece la recuperación del poder adquisitivo de las familias. El departamento que dirige Carlos Cuerpo remarcó que esta reducción en la media anual contribuye positivamente al entorno económico doméstico.

En relación con la inflación subyacente, el INE estimó que, excluidos los alimentos no elaborados y los productos energéticos, la tasa se mantuvo en el 2,6% durante diciembre. Si esta cifra se confirma, el resultado implicaría que la subyacente se sostendría en el nivel más alto desde diciembre de 2024, momento en el cual también se registró un 2,6%, según consignó el INE.

Las estimaciones difundidas por el INE sobre la inflación subyacente en el conjunto de 2025 colocan el promedio anual en el 2,3%, por debajo del 2,9% registrado en el total de 2024. El Ministerio de Economía señaló que estas cifras se ajustan a los objetivos del Banco Central Europeo (BCE) para el control de la inflación en la eurozona.

Según los datos adelantados, la inflación subyacente del IPCA se sitúa en el 2,8% al término del año, siguiendo la tendencia reflejada por el agregado nacional. Las cifras definitivas correspondientes al IPC de diciembre serán publicadas por el INE el 15 de enero, permitiendo validar la tendencia registrada en el avance, de acuerdo con el calendario del organismo.

El INE resaltó que, pese a la moderación general, la evolución de la inflación sigue condicionada por la variabilidad en los precios de productos energéticos y alimentos. El comportamiento de las distintas partidas dentro del índice de precios ofrece una imagen en la que la recuperación del poder de compra de los hogares convive con presiones al alza en determinados bienes y servicios, según el análisis difundido por el organismo estadístico.

En conclusión, los datos presentados muestran una moderación de la inflación interanual durante diciembre y un cierre de año con tasas que, aunque superiores al objetivo del BCE, se encaminan hacia una estabilización en los precios de consumo, impulsada principalmente por la disminución del coste de los carburantes y un menor impacto de otros sectores clave en el índice, según informó el INE.