El Ibex 35 sube un 0,5% al mediodía y marca nuevos máximos al filo de los 17.300 puntos

A pocas horas del cierre del ejercicio bursátil, el Ibex 35 alcanzó un incremento acumulado del 49% en el año, un dato que, según consignó el medio, se suma a un avance del 5,6% solo en el mes de diciembre. Estos resultados se producen mientras las bolsas mundiales observan con atención tanto los indicadores económicos recientes como las próximas decisiones de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. El medio detalló que, este martes al mediodía, el selectivo español avanzó un 0,5% y marcó nuevos máximos históricos cerca de los 17.300 puntos, en una jornada caracterizada por la publicación de los datos adelantados de inflación y la expectativa ante las actas de la Fed.

De acuerdo con lo difundido por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la inflación en España registró una tasa interanual del 2,9% en diciembre, una décima menos que el mes anterior. Este descenso obedece principalmente a la disminución de los precios de los carburantes. Según reportó el medio, tomando en cuenta el promedio anual, la inflación general española en 2025 se sitúa en el 2,7%, también una décima inferior a la registrada en 2024. Estos valores refuerzan el contexto de moderación inflacionaria en el país, que influye en la percepción de los inversores internacionales.

La sesión bursátil de este martes transcurre de manera regular antes de la jornada parcial prevista para el 31 de diciembre y el cierre total del 1 de enero, días en los que los mercados permanecerán inactivos. En paralelo a la publicación de datos económicos nacionales, la comunidad inversora aguarda la difusión, en horas de la tarde, de las actas de la última reunión de la Reserva Federal estadounidense. Respecto a este evento, expertos de Banca March indicaron al medio que no se esperan sorpresas importantes, ya que la Fed mantuvo el rumbo previsto, con recortes de tipos entre el 3,5% y el 3,75%, además de anunciar la compra de letras del Tesoro con el fin de asegurar liquidez en el sistema financiero.

El análisis de Banca March también resalta el interés del mercado por eventuales cambios en la presidencia de la Fed, actualmente a cargo de Jerome Powell, tema que permanece en seguimiento junto a los posibles impactos de la situación geopolítica internacional, en particular el conflicto entre Ucrania y Rusia. Estos factores constituyen, según valoraron los analistas, los ejes que concentran la mayor atención del mercado global.

Durante la parte central de la jornada bursátil, las alzas más pronunciadas dentro del Ibex 35 correspondieron a Acerinox, que avanzó un 2,35%; Unicaja, que subió un 1,53%; Banco Sabadell, con un 1,17%; Santander, que ganó un 1,12%; CaixaBank, con un aumento del 0,92%; BBVA, que sumó un 0,88%; y Bankinter, que registró un 0,78% más. En sentido contrario, destacaron los retrocesos de IAG, con una baja del 0,59%, y Fluidra, que descendió un 0,5%.

El impulso de la renta variable española coincide con una jornada positiva para otros parqués europeos. Según publicó el medio, París incrementó un 0,29%; Fráncfort avanzó un 0,33%; Londres subió un 0,38%; y Milán se apuntó un crecimiento del 0,85% al mediodía. Estos avances ocurrieron mientras los inversores mantenían la vista puesta en los movimientos de los grandes bancos centrales y en la evolución de las tensiones internacionales.

Los mercados de materias primas también mostraron variaciones: el barril de crudo Brent, referencia para Europa, se revalorizó un 0,37%, hasta alcanzar los 62,17 dólares, mientras que el West Texas Intermediate, referencia en Estados Unidos, subió un 0,34% hasta situarse en 58,28 dólares. Por su parte, la cotización del euro frente al dólar permaneció prácticamente estable, situándose en 1,1771 dólares, sin variaciones significativas respecto al día anterior.

En el mercado de deuda, el interés del bono español a 10 años subió hasta el 3,269%, al sumar dos puntos básicos. La prima de riesgo, que mide el diferencial con el bono alemán de referencia, quedó en los 42 puntos. El medio reportó además que la onza de oro troy registró un repunte del 1,23%, alcanzando casi los 4.400 dólares, mientras que el bitcoin experimentó un avance del 0,67%, rozando los 87.800 dólares.

De esta forma, la última semana del año en los mercados financieros españoles y europeos se caracteriza por máximos históricos impulsados por el retroceso de la inflación, la vigilancia sobre la política monetaria internacional y un entorno global condicionado por movimientos geopolíticos y por la dinámica de las materias primas y monedas.