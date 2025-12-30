El Athletic Club se entrena en San Mamés ante más de 30.000 espectadores

Con la próxima edición de la Supercopa de España en Arabia Saudí entre el 7 y el 11 de enero como uno de los desafíos venideros, el Athletic Club se reunió con su afición en una jornada especial previa al cierre del año. Según informó el medio original, la plantilla de Ernesto Valverde protagonizó un entrenamiento a puerta abierta en el estadio de San Mamés ante la presencia de 30.051 seguidores, quienes acudieron al estadio durante el receso navideño para acompañar a su equipo.

Tal como publicó el medio, la práctica pública se desarrolló el martes y ofreció a los asistentes la oportunidad de observar de cerca el trabajo del equipo, que se prepara tanto para el próximo enfrentamiento contra Osasuna como para los compromisos previstos en 2026. Los jugadores aprovecharon la ocasión para manifestar su gratitud hacia la hinchada, lanzando obsequios a las gradas y generando un ambiente festivo propio de la celebración de fin de año.

Durante la jornada, el estadio bilbaíno vivió un recibimiento multitudinario y los futbolistas tomaron contacto directo con quienes apoyan habitualmente desde las tribunas. El evento se enmarcó en las actividades organizadas por el club en el contexto de las vacaciones navideñas, permitiendo a la afición de San Mamés, conocida popularmente como ‘zurigorri’, vivir una jornada diferente junto a los deportistas.

De acuerdo con la información proporcionada por el medio, tanto el cuerpo técnico como los jugadores destacaron la importancia de percibir el respaldo de los aficionados, especialmente cuando se aproximan citas relevantes en el calendario competitivo. El entrenamiento público no solo funcionó como estímulo para el plantel, sino que favoreció la conexión entre los distintos estamentos del club y sus seguidores, quienes acudieron de manera masiva a la cita.

Según reportó el medio, la entrada de más de 30.000 personas consolidó el evento como una de las convocatorias más concurridas en fechas festivas recientes del Athletic Club, superando las expectativas de asistencia habituales para ejercicios de entrenamiento. El encuentro permitió a la afición despedirse del equipo en un 2025 que el club califica como especial para la entidad, mientras dirige la mirada a los desafíos que plantea la temporada entrante.

El ambiente se mantuvo festivo desde la apertura de puertas y los asistentes tuvieron acceso a actividades preparadas para la jornada, así como a una visión directa del trabajo táctico y físico de los ‘leones’, nombre con el que se conoce al club de Bilbao. Tras la finalización del entrenamiento, los jugadores regalaron balones y otros presentes al público, un gesto que buscó reforzar el agradecimiento al apoyo brindado a lo largo del año.

Según consignó el medio, este tipo de iniciativas responde a la tradición del Athletic Club de fortalecer el vínculo con su ciudad y su base de aficionados. La cita precede a una fase de competición relevante, que incluye la disputa del primer trofeo del año en el torneo que enfrentará a equipos en territorio saudí. La sesión permitió, además, observar la preparación del equipo de cara a los retos deportivos que marcarán el arranque de 2026.