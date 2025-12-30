Diez países piden a Israel que abra nuevos cruces y aumente la ayuda a Gaza ante las lluvias e inundaciones

Las nuevas normas de registro impuestas por Israel amenazan con el cierre de operaciones de muchas organizaciones no gubernamentales (ONG) en Gaza y Cisjordania a partir del 31 de diciembre, situación que, de concretarse, tendría un fuerte impacto en el acceso a servicios esenciales como la asistencia sanitaria, según advirtieron diez gobiernos en un comunicado conjunto. El texto pide que se garantice la labor de la ONU y sus socios, considerada “vital” por los firmantes, y aboga por que Israel levante las restricciones que afectan la entrada de insumos críticos para la población local.

Según consignó el medio Europa Press, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Islandia, Japón, Noruega, Suecia, Suiza y Reino Unido solicitaron de manera coordinada a las autoridades israelíes que aumenten el flujo de ayuda hacia la Franja de Gaza y autoricen la apertura de nuevos pasos fronterizos. Esta demanda se produce en un escenario agudizado por intensas precipitaciones e inundaciones recientes, que han exacerbado las dificultades humanitarias en el enclave palestino.

De acuerdo con el comunicado, emitido por los Ministerios de Exteriores de estos diez estados occidentales, más de 1,3 millones de personas requieren ayuda urgente en materia de vivienda. Además, subrayaron que más de la mitad de los centros de salud en la Franja de Gaza solo operan de manera parcial y sin los equipos ni suministros médicos esenciales. El documento también puso el foco en el colapso total de la infraestructura de saneamiento, dejando a alrededor de 740.000 habitantes en riesgo por las inundaciones.

El medio Europa Press detalló que si bien la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC) suspendió en diciembre su declaración de hambruna en Gaza, la mayoría de la población continúa afrontando elevados niveles de inseguridad alimentaria, afectando a cientos de miles de personas. Los gobiernos alertaron sobre los persistentes obstáculos que aún limitan la llegada de insumos a Gaza, pese a un leve aumento registrado después del anuncio del alto el fuego.

En esta línea, el grupo de países pidió a Israel que elimine las restricciones a las importaciones consideradas de “doble uso”, ya que esto afecta tanto a equipos médicos como de refugio, elementos clave para la supervivencia de la población civil. Europa Press reportó que si bien los firmantes reconocieron positivamente la apertura parcial del paso fronterizo de Allenby/Rey Husein, que enlaza Jordania con Cisjordania y permanece bajo control israelí, lamentaron que otros corredores esenciales continúan cerrados o sujetos a fuertes restricciones, como el cruce de Rafá. La apertura de estos pasos figura en el plan propuesto para poner fin a los enfrentamientos en Gaza.

El comunicado alerta, además, sobre el impacto que podrían tener las nuevas reglas de registro sobre la continuidad de las ONG internacionales en territorio palestino. Subraya que cualquier intento de limitar su capacidad trasciende lo aceptable, dado que estas organizaciones representan uno de los pocos canales de asistencia capaces de operar a la escala que requiere la emergencia humanitaria. Según Europa Press, los gobiernos remarcaron que si estas entidades dejan de funcionar por las restricciones, la población palestina difícilmente podrá recibir la atención que demanda la situación actual.

Por otro lado, la declaración promueve que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) entregue el cuerpo del último rehén retenido en Gaza y pide que la organización se desarme definitivamente y renuncie a la violencia, en concordancia con el plan de paz promovido por el entonces presidente estadounidense Donald Trump. Las potencias destacaron la importancia del desarme, según los términos incluidos en la hoja de ruta para un acuerdo que pondría fin a más de dos años de ataques, los cuales han costado la vida a más de 71.000 personas y profundizado la crisis humanitaria.

Europa Press informó que el alto el fuego establecido desde el 10 de octubre permanece frágil, con acusaciones mutuas entre Israel y Hamás sobre el presunto sabotaje del proceso de paz. El acuerdo de cese de hostilidades incluyó, como primer paso, la liberación de rehenes, meta que ya se cumplió. El siguiente tramo del plan contempla el desarme de Hamás y el despliegue de una fuerza internacional con el fin de evitar nuevos brotes de violencia, aunque Hamás no ha mostrado disposición para deponer las armas, según indicaron fuentes del mismo medio.

Mientras tanto, las autoridades israelíes insisten en mantener un estricto control sobre la entrada de ciertos productos, alegando preocupaciones de seguridad relacionadas con su potencial uso militar. No obstante, el pedido internacional se orienta a la necesidad de responder de modo inmediato a la emergencia humanitaria, especialmente tras las recientes lluvias e inundaciones, que empeoraron la falta de vivienda, agudizaron los problemas de salud y agravaron las deficiencias en servicios básicos.

En cuanto al papel de Naciones Unidas y sus socios, la declaración conjunta enfatizó la necesidad de asegurar su capacidad de trabajo en la región, ya que muchas de las funciones esenciales, incluida la distribución de ayuda y el apoyo sanitario, dependen directamente del acceso y la logística que solo estos organismos pueden garantizar. Europa Press subrayó que los países firmantes consideraron inaceptable cualquier medida que impida o reduzca esta labor humanitaria.

Así, la situación en Gaza continúa tensa y caracterizada por la incertidumbre en el acceso a la asistencia imprescindible para la población, quienes permanecen en situación de vulnerabilidad por los efectos combinados de las hostilidades, las restricciones fronterizas, el deterioro de los servicios y las condiciones meteorológicas adversas.