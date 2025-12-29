Zelenski destaca "resultados significativos" en su reunión con Trump

La gestión de la central nuclear de Zaporiyia y la posibilidad de concesión de territorio ucraniano figuran entre los temas más delicados que aún obstaculizan un acuerdo para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania, según publicaron medios internacionales tras la extensa conversación mantenida por los presidentes de Ucrania, Volodimir Zelenski, y de Estados Unidos, Donald Trump, en Florida. De acuerdo con la información difundida por Europa Press, estos puntos continúan generando preocupación y debate luego de una reunión que se prolongó por más de tres horas, en la que ambos mandatarios señalaron la complejidad del proceso y la necesidad de más tiempo para alcanzar una resolución.

A lo largo del encuentro, los líderes de Ucrania y Estados Unidos analizaron todos los aspectos relacionados con el denominado “marco de paz”. Según detalló Europa Press, Zelenski calificó el diálogo como “un debate sustantivo” y expresó que se lograron “resultados significativos” en áreas clave. Por medio de su cuenta en la red social X, el mandatario ucraniano agradeció tanto a Trump como a los principales negociadores de Washington y Kiev, subrayando la importancia de las garantías de seguridad como elemento indispensable para conseguir una paz duradera. Asimismo, Zelenski anunció que las delegaciones de ambos países prevén reunirse de nuevo la próxima semana y anticipó otra cumbre en Washington para enero, en la que Trump recibiría a líderes ucranianos y europeos, aunque la Casa Blanca no ha confirmado la fecha de este último encuentro.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Zelenski hizo énfasis en que “Ucrania está lista para la paz”, y la Presidencia ucraniana confirmó mediante un comunicado que se han conseguido acuerdos totales o parciales en algunos documentos. Sin embargo, después de la conversación, ambos líderes admitieron que no se había producido ningún anuncio inmediato sobre un acuerdo decisivo. Según lo informado por el medio, Trump y Zelenski coincidieron en que el proceso es complicado y llevará más tiempo del esperado. Trump puntualizó en rueda de prensa que se encuentran “mucho más cerca”, aunque subrayó la existencia de un par de temas “muy espinosos”, refiriéndose explícitamente a la gestión de la central de Zaporiyia y la cuestión territorial. “En unas semanas lo sabremos”, agregó el presidente estadounidense, quien dejó abierta la puerta a la posibilidad de viajar a Kiev si eso ayuda a avanzar hacia la paz.

Europa Press explicó que la reunión en Florida también integró una videollamada a nivel de cumbre con dirigentes europeos y de la OTAN. Entre los participantes estuvieron la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; y los líderes de Alemania, Francia y Reino Unido, Fredrich Merz, Emmanuel Macron y Keir Starmer, respectivamente. Von der Leyen destacó en sus declaraciones los “buenos avances” en las negociaciones, reflejando el apoyo europeo al proceso de paz iniciado en Estados Unidos.

Adicionalmente, según consignó Europa Press, el presidente francés Emmanuel Macron comunicó a través de la red X que mantuvo un nuevo contacto con Zelenski después de la conversación de este último con Trump. Macron afirmó que se lograron "avances en las garantías de seguridad que serán fundamentales para construir una paz justa y duradera". El líder francés también confirmó la convocatoria de una cita multilateral para comienzos de enero en París, donde prevé reunir a los países de la Coalición de Voluntarios —el grupo de aliados de Kiev interesados en participar en una misión destinada a garantizar la seguridad ucraniana después de un acuerdo de paz. Macron precisó que ese encuentro servirá para finalizar las contribuciones concretas que cada país ofrecerá a la futura estabilidad de Ucrania.

La cuestión de las garantías de seguridad ha estado en el centro del debate desde el inicio de las conversaciones, con ambas partes reconociendo su relevancia para construir un acuerdo que evite la reanudación de las hostilidades. Tal como reportó Europa Press, Zelenski insistió en que este aspecto constituye la base de un arreglo sostenible y consideró positivo el hecho de que “algunos documentos ya se han acordado en su totalidad o se están ultimando”. Estas declaraciones se producen en un contexto en el que Ucrania busca el respaldo militar y político de sus aliados occidentales para garantizar la protección de su integridad territorial tras el eventual cese de la guerra.

El posible viaje de Trump a la capital ucraniana quedó planteado durante la rueda de prensa posterior a la reunión. Según lo difundido por Europa Press, el presidente estadounidense barajó esa opción como una posible acción destinada a salvar vidas y facilitar la concreción de un acuerdo. Las conversaciones, que se describieron como intensas y prolongadas, mostraron una voluntad política de acercar posturas, aunque los obstáculos siguen centrados en los asuntos más sensibles del conflicto.

Mientras tanto, la comunidad internacional, especialmente los aliados europeos agrupados en la Coalición de Voluntarios, prevé reforzar sus compromisos y coordinar estrategias para el período posterior a un acuerdo, con reuniones ya programadas tanto en Washington como en París. Europa Press resaltó que la próxima cita entre representantes ucranianos y estadounidenses tendrá lugar la semana siguiente, como parte de un calendario de negociaciones que busca consolidar avances y resolver las diferencias aún existentes. Las expectativas de que el diálogo propicie una salida definitiva al conflicto se mantienen sujetas al desenlace de los temas aún pendientes y al apoyo sostenido de la coalición internacional reunida alrededor de Ucrania y sus socios.