Trump, sobre el ataque a una residencia de Putin: "No es el momento adecuado para hacer nada de eso"

Durante una conversación con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su frustración tras ser informado directamente por Vladimir Putin sobre el ataque con drones registrado en una residencia del mandatario ruso en la región de Nóvgorod. Trump manifestó que no le parecía apropiado haber realizado esa acción en este momento, indicando que “no es el momento adecuado para hacer nada de eso”. Según reportó el medio, Trump reiteró que la situación genera complicaciones adicionales a las negociaciones existentes entre Moscú y Kiev para buscar una salida pacífica al conflicto iniciado en febrero de 2022.

De acuerdo con lo publicado, Trump explicó que recibió la noticia “temprano por la mañana” directamente de Putin, quien le contó que su vivienda había sido blanco de un ataque. El presidente estadounidense afirmó: “No es nada bueno”. El exmandatario y actual líder republicano hizo una distinción entre adoptar una estrategia ofensiva en el frente militar y lanzar un ataque sobre la residencia de un jefe de Estado: “Una cosa es que el lado ucraniano adopte una posición ofensiva y otra es que ataquen su casa”.

El canal internacional detalló que el malestar de Trump ante los hechos apunta a la posible inestabilidad que generan este tipo de episodios en un “momento delicado”, ya que las partes se encuentran negociando un posible acuerdo de paz. Trump comentó ante la prensa que la conversación con Putin aumentó su enfado: “Me enteré hoy por el presidente Putin y me enfadé mucho”, recalcó durante su aparición junto al primer ministro israelí.

Según la información difundida, el gobierno ruso acusó a Ucrania de estar detrás del ataque con drones que se produjo durante la última madrugada. Ante esta acusación, Moscú advirtió que la ofensiva podría llevar a una revisión de la postura que mantienen en las conversaciones orientadas a alcanzar la paz con Ucrania, que tienen como objetivo poner fin a la invasión que comenzó en febrero de 2022.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, negó de forma categórica que las fuerzas ucranianas estuvieran involucradas en el ataque a la vivienda de Putin. Según el medio citado, Zelenski sostuvo que estas atribuciones forman parte de una estrategia rusa para minar los avances logrados hasta el momento en el proceso diplomático. En declaraciones recogidas por las agencias internacionales, el presidente ucraniano tildó las declaraciones rusas como “las típicas mentiras rusas”.

En el contexto de las declaraciones y reacciones oficiales, según consignó el medio, el atentado con drones marca un punto de tensión en el tablero diplomático, ya que el gobierno ruso ha dejado abierto el debate sobre la continuidad de las negociaciones de paz. La posibilidad de que Moscú “reconsidere” su participación en los diálogos genera incertidumbre sobre el futuro de la vía diplomática entre ambos países.

El ataque a la residencia de Vladimir Putin en la región de Nóvgorod y las diferentes reacciones internacionales despliegan un nuevo panorama para las gestiones de paz. La afirmación de Trump, quien enfatizó que no comparte este tipo de acciones en momentos cruciales, coincide con la postura de quienes ven riesgo en la continuidad de las conversaciones. Al mismo tiempo, la negación de Ucrania respecto a su involucramiento resalta las divergencias y desconfianzas persistentes entre las partes en conflicto.

El medio internacional subrayó el tono de advertencia empleado tanto por el gobierno ruso como por Donald Trump, orientando la atención hacia las consecuencias que eventos de este tipo podrían acarrear para el proceso de negociaciones actuales. Las declaraciones en torno al atentado se integran así al debate sobre la estabilidad de la región y la viabilidad de un cese del fuego en el corto plazo.