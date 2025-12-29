La FIFA registra más de 150 millones de solicitudes de entradas para el Mundial de 2026

El número de solicitudes para asistir al próximo Mundial de fútbol en Norteamérica ya supera en más de tres veces la cifra total de espectadores que presenciaron en directo los 964 partidos de las 22 ediciones anteriores del certamen, según informó la FIFA. El organismo rector del balompié global admitió que esta demanda histórica ha alcanzado niveles nunca antes registrados, con más de 150 millones de peticiones recibidas hasta el momento.

El medio difundió que el proceso de venta de entradas, inaugurado el 11 de diciembre, se encuentra en la mitad de su fase de sorteo aleatorio y que aficionados de más de 200 países han mostrado interés en el evento, que tendrá lugar entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 en 16 sedes repartidas entre Canadá, México y Estados Unidos. La FIFA detalló que la cantidad de solicitudes es actualmente 30 veces superior al aforo disponible para el torneo, una cifra que rompe todos los precedentes en la historia del fútbol internacional.

De acuerdo con el comunicado oficial de la FIFA, la edición de 2026 promete establecer nuevos estándares de alcance y diversidad, dado que reunirá a 48 selecciones nacionales en un total de 104 partidos, cifra significativamente superior respecto a campeonatos anteriores. El ente organizador explicó que el sistema de venta actual garantiza un proceso equitativo: todavía se pueden presentar solicitudes hasta el 13 de enero a través de la plataforma FIFA.com/tickets. Posteriormente, un sorteo determinará qué aficionados podrán acceder a las localidades, asegurando lo que la organización denomina “igualdad de oportunidades para todos los seguidores”.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, señaló: “El Mundial de 2026 promete ser el mayor y más inclusivo espectáculo del planeta, con más de 150 millones de solicitudes de entradas recibidas en los 15 primeros días, lo que significa que esta edición tiene una demanda 30 veces mayor a la oferta de entradas: una muestra del increíble interés que ha despertado entre los aficionados de más de 200 países”. Infantino calificó la respuesta mundial como una manifestación clara de la pasión por el fútbol, afirmando que la edición norteamericana pasará a la historia por reunir personas de todo el mundo en un festejo global del deporte.

Tal como hizo público la FIFA, quienes no resulten elegidos en la actual etapa de asignación contarán con próximas oportunidades, ya que la liberación de nuevas entradas se distribuirá en fases adicionales. La organización subrayó que el método aleatorio del sorteo permanece abierto mientras la demanda sigue incrementándose, destacando que nunca antes tantos países habían solicitado asistir presencialmente al certamen.

Según publicó la FIFA, la magnitud de las cifras refleja el impacto mediático y social del campeonato, que regresa a suelo norteamericano después de décadas y bajo un formato ampliado que facilita la representación de más países e incrementa el número de encuentros disputados. En ediciones previas, el proceso de venta de entradas raramente había alcanzado sumas comparables, ni tampoco se había enfrentado a una brecha tan amplia entre la oferta y la demanda.

La FIFA explicó que los pedidos de localidades provienen de todos los continentes, destacando la representatividad global del evento. Dado que la competencia comprenderá partidos en ciudades emblemáticas de tres países, el organismo atribuye el elevado número de solicitudes tanto a la accesibilidad geográfica como al atractivo de la edición expandida. El ente rector se declaró comprometido a mantener la transparencia y la justicia en la distribución de entradas, reiterando que la oportunidad de presenciar el evento en vivo sigue abierta mientras avanzan las fases de asignación.

A medida que transcurre el proceso de venta y surgen nuevas etapas para acceder a localidades, la FIFA seguirá informando sobre las características y avances del procedimiento, mientras se consolidan las expectativas por una de las citas deportivas con mayor proyección internacional en la historia del fútbol.