Feijóo destaca entre los "fracasos" de Sánchez la migración y proteger a jóvenes, familias y mujeres: "Es insultante"

Durante su intervención de balance político anual, Alberto Núñez Feijóo hizo hincapié en la “precariedad vital y emocional” que, a su juicio, atraviesan los jóvenes en España. El presidente del Partido Popular apuntó que siete años de “sanchismo” han llevado a que las nuevas generaciones experimenten condiciones inferiores a las de sus padres y puso el foco en la creciente pérdida de expectativas y el estancamiento de la prosperidad intergeneracional como parte de las consecuencias de la gestión del actual Ejecutivo. A partir de estos señalamientos, Feijóo lanzó duros reproches contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien responsabilizó de “fracasos” en áreas esenciales como la migración, la protección de jóvenes, familias y mujeres.

Según informó Europa Press, Feijóo expresó que resulta contradictorio sostener ante la opinión pública que “España va como una moto, como un cohete” mientras simultáneamente se implementan bonos para que los jóvenes puedan adquirir billetes de tren o consumir productos culturales. En ese sentido, sostuvo que acciones como estas reflejan, en realidad, la falta de oportunidades reales para las generaciones más jóvenes. El actual líder de la oposición añadió que España requiere una “seguridad” reforzada en diferentes esferas: desde las fronteras hasta los hogares, pasando por las calles y el futuro laboral y personal de sus ciudadanos.

En materia migratoria, Feijóo afirmó, según publicó Europa Press, que el país necesita políticas que garanticen una inmigración “legal y ordenada”, insistiendo en que la normativa debe respetarse y aplicarse con claridad. Recalcó que la convivencia social se sostiene sobre reglas definidas y que estas deben aplicarse a todos sin distinciones. Además, subrayó el derecho de las familias, y en particular de las mujeres, a desplazarse y regresar a sus viviendas con plena tranquilidad.

De acuerdo con Europa Press, el presidente del Partido Popular denunció que el Gobierno ha adoptado la “política migratoria más inhumana: la que no existe”. A su entender, esto provoca que cada año continúe la pérdida de miles de vidas humanas al mismo tiempo que las redes de tráfico de personas obtienen beneficios económicos. En otro pasaje, el dirigente popular criticó que el Gobierno de Pedro Sánchez utilice el reparto de menores migrantes como “herramienta de negociación” con formaciones políticas como el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Junts. Feijóo formuló preguntas retóricas como “¿Se puede ser más hipócrita que pedir a los demás que cumplan lo que no exiges a tus socios?”, y cuestionó también la utilización de la distribución de menores migrantes como supuesto castigo político a comunidades autónomas administradas por el Partido Popular.

La situación de los jóvenes fue otro de los ejes principales de su análisis. Feijóo manifestó que a este segmento poblacional “se le está arrebatando la esperanza”, y subrayó que la gestión de Sánchez “ha acabado con el principio de prosperidad que impulsaba cada generación” en el país. Según destacó el medio Europa Press, Feijóo lamentó que el Gobierno haya forzado a los jóvenes a resignarse a peores condiciones de vida comparadas con las de sus padres, lo que se ha traducido en una condena a la “precariedad vital y emocional”. El líder del Partido Popular defendió que una de las prioridades del próximo Ejecutivo debe consistir en ofrecer nuevas garantías de desarrollo y certezas para la juventud.

En el apartado relativo a familias, Feijóo remarcó datos sobre pobreza y exclusión social que sitúan a España como el segundo país de la Unión Europea con mayor proporción de menores en riesgo de pobreza o exclusión, cifra que se ubica en el 34,6%. Además, según consignó Europa Press, España ocupa el cuarto puesto en el ranking comunitario de porcentaje poblacional afectado por la pobreza o la exclusión social, con un 25,8%. Según subrayó el presidente del Partido Popular, las rentas reales permanecen estancadas en los registros de 2019. Relató que en 2025 las dificultades para acceder a servicios básicos como el transporte ferroviario han alcanzado tal magnitud que “coger un tren se convierte en una aventura”, y denunció que el Gobierno se niega a devolver las indemnizaciones correspondientes en este ámbito.

Sobre la gestión de la protección de las mujeres, Feijóo argumentó que se ha hecho visible “la mayor hipocresía” del Ejecutivo de Pedro Sánchez respecto de su presunto compromiso a favor de los derechos femeninos. El líder popular refirió que, durante este año, se conoció el uso de dinero público para participar en actividades de prostitución y cuestionó si esos fondos llegaron a financiar campañas políticas del propio presidente, asunto sobre el cual el Gobierno todavía no ha proporcionado respuestas. Según Europa Press, Feijóo también acusó al Ejecutivo de “desproteger” a las víctimas de maltrato al suministrar pulseras con fallas técnicas y de ocultar denuncias de mujeres acosadas por altos cargos del Partido Socialista (PSOE). Afirmó que “han protegido más a los machistas que a las mujeres”.

Estos reproches forman parte del balance presentado por Feijóo sobre la gestión del gobierno central en el periodo 2025. A través de su comparecencia, el presidente del Partido Popular reiteró la necesidad de políticas que aseguren la protección social, el cumplimiento de la ley en materia migratoria, la mejora de la seguridad para todos los ciudadanos y una mayor atención a la situación de los sectores más vulnerables, subrayando de manera reiterada lo que considera una falta de resultados y una gestión irresponsable por parte del actual Ejecutivo.