Economía- Feijóo censura la gestión económica de Sánchez y apela a un 2026 donde trabajar permita acceder a una vivienda

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha censurado este lunes las políticas que ha llevado a cabo el Gobierno durante 2025 en materia de vivienda, energía o fondos europeos y ha apelado a que en el 2026 trabajar sirva "para llegar a fin de mes, para acceder a una vivienda y para vivir con dignidad".

Durante su balance del año 2025, Feijóo ha lanzado varias críticas específicas a la gestión que ha hecho el Ejecutivo en varios frentes económicos, y en especial por el problema para acceder a una vivienda, el apagón del pasado 28 de abril y la renuncia al equivalente de 60.000 millones de euros en préstamos vinculados a los fondos europeos.

En lo que respecta a la vivienda, Feijóo ha denunciado que cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa la vivienda no estaba ni entre los quince primeros problemas para la ciudadanía y ahora es el primero. El líder del PP ha expuesto que existe un déficit de 700.000 viviendas y el precio de estas ha crecido un 50%, el doble que los salarios de los jóvenes.

En este escenario, el líder 'popular' ha reprochado que lo que ha ofrecido el Gobierno ha sido un "insulto" al haber propuesto como soluciones a esta crisis el número de teléfono 047 para resolver dudas a la ciudadanía en materia de vivienda y una campaña publicitaria que finalmente el Ministerio de Vivienda decidió retirar por las críticas que recibió.

"El Gobierno no solo no tiene ideas para aprobar y abordar el problema que ha creado, sino que todas sus medidas lo están agravando y no se quiere dar por enterado", ha apostillado.

EL AÑO DEL APAGÓN

A renglón seguido, Feijóo ha señalado que 2025 será recordado como el año del "fracaso del apagón", el que considera un "episodio impropio" de un gobierno europeo y que, en su opinión, sucedió por el "fanatismo" del Ejecutivo en cuestiones climáticas.

A su juicio, cualquier gobierno responsable habría cesado a los culpables de aquel episodio y rectificaría su política energética, y sin embargo el de Sánchez "no ha asumido ninguna responsabilidad sobre lo sucedido e insiste en una política energética errada", manteniendo el calendario de cierre de las centrales nucleares, incluso cuando las Cortes han trasladado al Gobierno la petición de derogarlo.

Por otro lado, Feijóo ha lamentado que los fondos europeos hayan acabado siendo "el mayor fracaso económico" de la administración de Sánchez ante la ejecución "irrisoria" de estos recursos. "Hasta diciembre del 2024 se había ejecutado el 19,5%, por tanto, en el último año y medio del plan habrá que ejecutar un 55% más que en todos los años anteriores", ha espetado.

Asimismo, el presidente del PP ha apuntado que tan solo el 15% del dinero ha ido a parar al sector privado, que el Gobierno ya ha dicho que pretende renunciar a 60.400 millones que le corresponden a España en forma de préstamos y que se ha decidido renunciar a la aprobación de 17 leyes que estaban comprometidas con Europa en el inicio del Plan de Recuperación.

"Los fondos europeos sólo han servido para que nuestro país se gobernase durante años sin Presupuestos Generales del Estado", ha apuntado Feijóo, remachando que le parece "muy grave" la oportunidad que se pierde con estos recursos que considera "perdidos y malgastados".

LOS JÓVENES VIVEN PEOR

El líder de la formación también ha hecho hincapié en que hay medio millón de jóvenes en el paro, el sueldo medio de los menores de 35 años es inferior a la pensión media de los nuevos jubilados, el 77% de jóvenes dice no tener hijos por falta de medios económicos y otro 44% denuncia problemas de conciliación. "Es insultante", ha rematado.

Feijóo ha querido también destacar "el fracaso en la protección de las familias", puesto que mientras que el Gobierno ha dispuesto de más de 513.000 millones de euros en ingresos por impuestos en los últimos siete años, el empobrecimiento de la ciudadanía "es constante" al ser la cesta de la compra un 40% más cara.

"Las rentas reales están estancadas en niveles de 2019, somos el cuarto país de la Unión Europea con mayor porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social, con un 25,8%, y los servicios que presta el Gobierno son cada día peores", ha argumentado Feijóo, que ha aprovechado para criticar que coger un tren "se ha convertido en una aventura".

A tenor de lo expuesto, Feijóo considera que España necesita reformas que alivien las cargas a las familias, que mejoren la productividad y que favorezcan un crecimiento "sano" de la economía, al tiempo que ha recordado la "obviedad" de que trabajar "tiene que servir para llegar a fin de mes, para acceder a una vivienda y para vivir con dignidad".

