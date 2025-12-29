Bolaños ironiza con el "catastrofismo apocalíptico" de Feijóo: "Le ha faltado recomendar refugios nucleares"

Las reacciones al discurso del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, han incluido llamativos mensajes en redes sociales por parte de varios ministros del Gobierno. Según informó Europa Press, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, calificó irónicamente la intervención de Feijóo como representativa de un "catastrofismo apocalíptico", llegando a señalar que “sólo le ha faltado recomendar refugios nucleares” para la ciudadanía. Estas palabras surgieron como respuesta al balance negativo que el dirigente del Partido Popular realizó sobre la gestión del Ejecutivo.

Durante su comparecencia, Feijóo presentó un decálogo de aspectos que consideró como “fracasos” del Gobierno de Pedro Sánchez. Entre los asuntos destacados por Feijóo se encuentran las dificultades en materia de vivienda, la política migratoria, las condiciones laborales de los jóvenes, la protección de las mujeres, así como lo que describió como una “desconfianza internacional” hacia España. Además, según publicó Europa Press, el líder del PP mencionó temas como la “incapacidad” en la gestión de los fondos europeos, el incremento de pobreza, la existencia de un “apagón impropio de un país desarrollado” y la persistencia de la corrupción. Otros puntos en su balance incluyeron la pérdida de poder adquisitivo de las familias y la falta de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

Frente a esta lectura, Bolaños defendió la evolución económica del país y resaltó diferencias de diagnóstico entre el Ejecutivo y la oposición. Según reportó Europa Press, el ministro utilizó la red social X para contraponer la visión de Feijóo, subrayando: “La realidad es que España es la mejor economía desarrollada del mundo y seguimos reforzando nuestro Estado del bienestar. ¡Feliz 2026!” Con este mensaje, Bolaños buscó remarcar el contraste entre los datos económicos favorables, según el Gobierno, y la perspectiva presentada por Feijóo.

En la misma jornada, la respuesta gubernamental no se limitó únicamente al ámbito económico y a la gestión general del Ejecutivo. El ministro de Transportes, Óscar Puente, también empleó la red social X para responder a Feijóo, centrando su respuesta en la percepción del líder del PP sobre la situación de la juventud en España. El medio Europa Press detalló que Puente compartió únicamente una viñeta gráfica de los humoristas Gallego y Rey. En la ilustración puede verse a un Feijóo representado como Papá Noel, llevando un saco de regalos. La caricatura lo muestra inicialmente con semblante serio y confiado, que cambia a una expresión de enojo tras observar que del saco emerge un sonriente Santiago Abascal, presidente de Vox, imitando el característico “Jóuu, jóuu, jóuu” del personaje navideño.

La publicación fue interpretada como una alusión directa a la conferencia de prensa posterior al discurso de Feijóo, en la que el líder popular recibió varias preguntas relativas a su relación y acuerdos con Vox en diferentes comunidades autónomas, especialmente en Extremadura, así como en el resto de España. Según consignó Europa Press, frente a las preguntas sobre posibles alianzas, Feijóo respondió que su objetivo pasa por gobernar en solitario en el ámbito nacional pero aclaró que el Partido Popular no establecerá un “cordón sanitario” sobre Vox, sino sobre Bildu.

El debate destapado en redes sociales refleja la distancia existente entre el diagnóstico del Gobierno y de la oposición sobre la situación actual de España, con referencias específicas a temas como la economía, políticas sociales y alianzas políticas. Las intervenciones de Bolaños y Puente ponen de manifiesto la estrategia del Ejecutivo de responder a las críticas de la oposición no solo a través de comunicados oficiales, sino también mediante el uso del humor y las redes sociales para conectar con la ciudadanía y dejar patente su visión frente al relato adverso expuesto por Feijóo. Este intercambio se ha producido en un contexto donde la evaluación de la gestión gubernamental y las posiciones sobre alianzas políticas adquieren una posición central en el debate público nacional, como ha resaltado el seguimiento realizado por Europa Press.