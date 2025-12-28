Zelenski dice que "puede decidirse mucho antes de Año Nuevo" de cara a su reunión con Trump

Las actividades diplomáticas que Ucrania desarrolla en estos días buscan avances significativos antes de que termine el año, según las declaraciones recientes del presidente Volodímir Zelenski. Durante una intervención en la red social X, citada por el medio, Zelenski anticipó que decisiones relevantes relacionadas con la guerra, la seguridad regional y la cooperación internacional podrían alcanzarse “mucho antes de Año Nuevo”, en el contexto de una próxima reunión con Donald Trump, su homólogo estadounidense. Esta fase de gestiones diplomáticas intensas coincide con un aumento considerable en los ataques rusos, lo que ha llevado al mandatario ucraniano a insistir en la necesidad de acelerar el apoyo de sus aliados y endurecer la presión internacional sobre Moscú.

De acuerdo con la información recogida por el medio, Zelenski señaló que a finales de 2025 Ucrania enfrenta “algunos de los días más activos a nivel diplomático del año”. En este escenario, el jefe de Estado enfatizó que el resultado de las gestiones dependerá de las respuestas de los socios internacionales: “la toma de decisiones dependerá de nuestros socios: quienes ayudan a Ucrania y quienes presionan a Rusia para que los rusos sientan las consecuencias de su propia agresión”, declaró en X, citado por el medio. El mandatario abordó también las recientes ofensivas rusas, denunciando que, solo en la última semana, se registraron más de 2.100 drones enviados por Rusia, así como cerca de 800 bombas guiadas y 94 misiles de distintos tipos, todos ellos dirigidos principalmente a la población civil y a la infraestructura crítica del país.

Zelenski, según reportó el mismo medio, describió el impacto que estos ataques tienen sobre sectores esenciales de la vida ucraniana, y atribuyó un papel crucial a los trabajadores de emergencia y del sistema eléctrico en las tareas de protección y recuperación del suministro. “Trabajan literalmente 24 horas al día, siete días a la semana, para proteger vidas y restaurar el suministro eléctrico”, afirmó el presidente ucraniano al referirse a la labor del personal en medio del recrudecimiento de los bombardeos rusos.

El dirigente reiteró la urgencia de que Ucrania obtenga nuevos recursos defensivos por parte de sus aliados, destacando la prioridad de recibir misiles antiaéreos. Según informó el medio, sostuvo también que es necesario concluir los procedimientos y acuerdos que permitan poner fin a la guerra y establecer garantías de seguridad para el país. Zelenski remarcó la importancia de que la comunidad internacional fortalezca la aplicación de sanciones y ejerza “todo tipo de presión política” contra Rusia, en un intento de frenar la escalada de la ofensiva y presionar al Kremlin para que asuma las consecuencias de sus acciones.

Entre los elementos abordados durante los contactos diplomáticos, se encuentran las evaluaciones sobre la eficacia de las sanciones actuales y la necesidad de medidas adicionales por parte de los aliados occidentales. El medio detalla que el presidente hizo un reconocimiento público a los países y organizaciones que canalizan ayuda militar y humanitaria a Ucrania, haciendo énfasis en la importancia de la solidaridad internacional para la supervivencia y recuperación de las zonas afectadas.

Al cierre de su mensaje, Zelenski sintetizó los principales reclamos de Ucrania a sus socios: suministro inmediato de misiles de defensa aérea, concreción de pasos concretos para avanzar hacia la paz y el fortalecimiento de sanciones. Adicionalmente, agradeció el respaldo de los aliados en medio de lo que describió como un contexto de presión extrema y constante para el país.

El reporte original también resalta que, en las palabras del presidente, la firmeza internacional y el envío de sistemas de defensa pueden resultar determinantes para frenar los ataques contra la población y la infraestructura energética. Según Zelenski, estas acciones, junto con la labor coordinada en el plano diplomático, forman parte de los temas que prevé discutir con sus principales socios estratégicos, incluyendo a Estados Unidos y el propio Donald Trump, en los días venideros.

El medio observa que las declaraciones del dirigente ucraniano subrayan el carácter decisivo del momento actual para el rumbo del conflicto, al tiempo que aumentan la presión sobre los gobiernos aliados para mantener e incrementar su respaldo con políticas y suministros militares ante la escalada en los ataques rusos.