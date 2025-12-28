Agencias

Trump conversa con Putin sobre Ucrania a pocas horas de su encuentro con Zelenski en Florida

Donald Trump y Vladimir Putin sostuvieron una llamada centrada en los esfuerzos diplomáticos relacionados con el conflicto y otros temas clave, según confirmaron ambos gobiernos antes del esperado diálogo previsto entre el líder estadounidense y Volodimir Zelenski en Palm Beach

Antes de su reunión prevista con Volodimir Zelenski en Mar-a-Lago, Donald Trump confirmó una comunicación telefónica con Vladimir Putin, según informó el propio mandatario estadounidense a través de la red social Truth Social. Trump señaló que sostuvo una “buena y muy productiva” conversación con el presidente ruso, enfocada en las negociaciones de paz relativas a Ucrania, en el contexto de esfuerzos diplomáticos dirigidos a resolver el conflicto. Según detalló el medio, el encuentro entre Trump y Zelenski se celebrará hoy a las 13:00 horas, hora local en Florida —equivalentes a las 19:00 en España peninsular y Baleares— en la residencia del exmandatario en Palm Beach.

De acuerdo con el medio, minutos después del mensaje publicado por Trump, Dimitri Peskov, portavoz del Kremlin, confirmó desde Moscú la realización del contacto telefónico, destacando que se trató del primer intercambio directo entre ambos líderes desde el 16 de octubre. El medio informó que este diálogo corresponde al noveno contacto entre Trump y Putin en lo que va del año, en un periodo marcado por tensiones y esfuerzos de mediación.

Según publicó la plataforma consultada, la conversación entre Trump y Putin también abordó temas relativos a la situación en Oriente Próximo, aunque el portavoz ruso no ofreció mayores precisiones sobre la naturaleza de los asuntos tratados en relación con esa región. El Kremlin se ha limitado a señalar que el intercambio fue extenso y se centró en cuestiones de actualidad internacional relevantes para ambos gobiernos.

El medio reportó que la llamada telefónica ocurre en un momento clave, a solo horas del esperado encuentro entre Trump y Zelenski, en un contexto donde la guerra en Ucrania sigue ocupando un lugar central en la agenda internacional. El presidente estadounidense hizo pública la comunicación poco antes de la reunión, lo que añade expectativas sobre los temas a tratar con el presidente ucraniano y los posibles avances en las iniciativas de paz.

Tal como consignó la fuente original, Trump no ofreció información adicional sobre el contenido específico de la conversación con Putin, afirmando únicamente el carácter productivo del diálogo. El portavoz del gobierno ruso tampoco detalló las propuestas discutidas ni los próximos pasos en el marco de las negociaciones.

Según informó el medio, estos contactos forman parte de una serie de consultas bilaterales de alto nivel sostenidas entre Trump y Putin durante el año, destacando el interés permanente de ambas partes en discutir la evolución de la guerra en Ucrania y la situación geopolítica más amplia en regiones como Oriente Próximo.

El anuncio de la llamada y la posterior confirmación por parte de Moscú preceden a un nuevo encuentro presencial entre Trump y Zelenski. El medio indicó que la cita en Mar-a-Lago se vislumbra como un espacio clave para evaluar la cooperación bilateral y explorar soluciones diplomáticas ante la persistencia de los combates en Ucrania, fortaleciendo el rol de la diplomacia de alto nivel en la resolución de conflictos actuales.

