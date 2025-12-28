Somalialandia promete que no recibirá a palestinos expulsados de Gaza a cambio del reconocimiento de Israel

"Jamás se ha negociado ni albergar ni transferir gente desde Gaza y cualquier otra declaración al respecto es falsa y llama al engaño", aseguró el ministro de Exteriores de Somalilandia, Abdirahman Dahir, según una entrevista concedida al canal israelí KAN. A partir de estas declaraciones, se abordó la noticia principal sobre las relaciones diplomáticas entre Somalilandia e Israel y la controversia generada en torno a un supuesto acuerdo para recibir a palestinos desplazados. Según consignó el medio, Dahir negó categóricamente que el reconocimiento del estado separatista por parte de Israel implique condiciones relacionadas con la aceptación de palestinos expulsados de Gaza.

De acuerdo con el canal KAN, el Gobierno de Somalilandia aseguró que el reciente reconocimiento de su independencia, comunicado el pasado viernes por Israel, no está vinculado a ningún plan —oficial o extraoficial— para recibir a palestinos desalojados de la Franja. Esta postura se hizo pública después de que el sábado Hamás, el grupo islamista palestino, denunciara presuntos planes para trasladar población gazatí hacia el territorio de Somalilandia como parte de los acuerdos diplomáticos entre Jerusalén y Hargeisa.

En un comunicado disponible en su página web, Hamás expresó una posición de rechazo total a esta posibilidad. "Afirmamos nuestro total rechazo a los planes de la ocupación de desplazar por la fuerza a nuestro pueblo, incluido el uso de Somalilandia como destino para el pueblo de Gaza", sostuvo el movimiento palestino, de acuerdo con lo publicado por diversos medios. La preocupación de las autoridades palestinas se enmarca en discusiones recientes acerca de posibles traslados forzosos dentro del contexto del conflicto en la Franja de Gaza y la búsqueda de salidas para la crisis humanitaria resultante.

Hamás añadió en su pronunciamiento que el reconocimiento de la independencia de Somalilandia por parte del Gobierno israelí supone "un precedente peligroso y un intento inaceptable de obtener una falsa legitimidad de una entidad fascista que ocupa la tierra de Palestina". Según publicó el canal KAN, varios países árabes, junto al Gobierno federal de Somalia y la mayoría de la comunidad internacional, comparten la condena a la reciente acción diplomática de Jerusalén. Estos estados consideran que la decisión israelí menoscaba el principio de soberanía e integridad territorial reconocido para Somalia, al mismo tiempo que podría contribuir a una nueva ola de tensiones regionales.

Analistas israelíes señalaron, de acuerdo con KAN, que el reconocimiento puede facilitar a futuro la presencia militar de Israel en Somalilandia, región ubicada a solo 500 kilómetros de Yemen, escenario donde actúa la insurgencia hutí, enemiga declarada del Estado israelí. No obstante, las autoridades de Somalilandia e Israel han limitado el alcance de su acuerdo a los ámbitos político, social y económico, descartando intenciones militares o estrategias que incluyan la transferencia de población civil desde Gaza hacia territorio somalí.

El rechazo internacional se amplió este domingo con la adhesión de la Comunidad de Estados de África Oriental (CAO). Según reportó el canal KAN, la organización —integrada por Burundi, República Democrática del Congo, Kenia, Ruanda, Sudán del Sur, Uganda, Tanzania y Somalia— reiteró su apoyo al Gobierno de la República Federal de Somalia y su reconocimiento de Somalia como un país soberano e indivisible. La CAO también subrayó la necesidad de respetar los marcos jurídicos regionales e internacionales sobre soberanía e integridad territorial, en consonancia con la posición sostenida por la Unión Africana.

El texto divulgado por la CAO exige respeto para la unidad territorial de Somalia y exhorta a todos los actores involucrados a regirse por las normativas legales acordadas internacionalmente sobre soberanía estatal. Esta declaración fortalece la presión diplomática que diversos gobiernos y organismos internacionales ejercen sobre las partes involucradas en esta controversia, subrayando la sensibilidad que despierta la cuestión del reconocimiento político de Somalilandia y sus eventuales implicaciones sobre la población palestina desplazada.

Entre los aspectos técnicos de la situación, se destaca que Somalilandia, que proclamó su independencia en 1991 tras el colapso del Gobierno central somalí, no cuenta hasta la fecha con reconocimiento como estado independiente por la mayoría de la comunidad internacional. Israel figura como el primer país en otorgar ese reconocimiento formal, hecho que generó reacciones tanto de respaldo como de condena, principalmente relacionadas con las circunstancias del actual conflicto en Gaza y las persistentes tensiones en el Cuerno de África.

El episodio, según distintas fuentes recogidas por KAN, se agrega a una serie de situaciones recientes en las que la redefinición de alianzas diplomáticas y posicionamientos sobre el conflicto israelí-palestino repercuten más allá del Medio Oriente, afectando intereses y equilibrios políticos en África oriental y otras regiones. El Gobierno somalí y diversas entidades africanas, además de Hamás, insistieron en que la resolución de fondo sobre el estatus de Somalilandia debe pasar por mecanismos multilaterales ampliamente reconocidos, sin imposiciones ni condicionamientos derivados de conflictos ajenos.