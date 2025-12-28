Agencias

Sánchez pide "máxima precaución" ante las fuertes lluvias en la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido "máxima precaución" ante la activación en las últimas horas de varios avisos rojos por fuertes lluvias en la Comunidad Valenciana, Andalucía y la Región de Murcia.

"Máxima precaución ante las fuertes lluvias y el temporal que azota distintos puntos del país", ha advertido este domingo el líder del Ejecutivo a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

El temporal de lluvia que afecta a la Comunidad Valenciana está dejando las precipitaciones "más intensas" en las comarcas valencianas de la Safor y la Ribera y han provocado desbordamientos de algunos barrancos, además de obligar a emitir una alerta en el cauce del Segura y estar muy pendientes de la evolución del río Vaca, como ha expuesto el conseller de Emergencias e Interior de la Generalitat, Juan Carlos Valderrama, que además ha recordado que está decretada una alerta naranja en toda la provincia de Valencia y amarilla en Alicante y en la zona sur de Castellón.

En Andalucía, la Aemet ha desactivado este domingo los avisos en toda la provincia de Málaga tras haberse decretado el aviso rojo a las 21,16 horas de este sábado en la comarca malagueña de Sol y Guadalhorce, aunque sigue activa la alerta naranja en Almería.

Por su parte, en la Región de Murcia la alerta por lluvias pasa a ser amarilla hasta las 21.00 horas, según ha informado la Aemet en la tarde de este domingo.

Sánchez ha agradecido "la labor" de "todos los servicios de emergencia" que "trabajan por la seguridad de la ciudadanía", recordando a la población que se informen en la cuenta de Aemet y consulten "siempre" "fuentes oficiales".

