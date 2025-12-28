Lavrov afirma que cualquier contingente militar europeo en Ucrania se considerará un "objetivo legítimo"

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha indicado que las Fuerzas Armadas rusas considerarán como "objetivo legítimo" cualquier contingente militar europeo que se encuentre en suelo ucraniano ante los rumores del envío de tropas europeas por parte de la llamada Coalición de Voluntarios, el grupo de países aliados de Ucrania comprometidos a participar en una hipotética misión para garantizar la seguridad de Kiev tras un acuerdo de paz.

"Las ambiciones (de los políticos europeos) los ciegan: no solo no les importan los ucranianos, sino que tampoco parecen preocuparse por su propia población. ¿De qué otra manera se explican los continuos rumores en Europa sobre el envío de contingentes militares a Ucrania bajo la forma de una Coalición de Voluntarios? Ya hemos declarado cientos de veces que, en tal caso, se convertirían en un objetivo legítimo para nuestras fuerzas armadas", ha sostenido en una entrevista a la agencia de noticias rusa TASS.

Estos países han propuesto el despliegue de una fuerza multinacional en Ucrania para contribuir "a la regeneración de las tropas ucranianas, a la seguridad de sus cielos y a la protección de los mares, incluso operando dentro de Ucrania" como garantía de seguridad una vez finalice la guerra.

En este sentido, Lavrov ha calificado de "partido de la guerra" al grupo de países aliados de Ucrania, liderado por Reino Unido, Alemania, Francia y la propia Unión Europea, y ha denunciado que su objetivo es "infligir una derrota estratégica a Rusia", algo por lo que estarían "dispuestos a llegar hasta el final".

"Los círculos gobernantes de la mayoría de los países europeos exageran la 'amenaza rusa' y alimentan sentimientos rusófobos y militaristas en la sociedad. Quisiera destacar especialmente que todo esto lo hacen sin ninguna base legítima: después de todo, Rusia nunca ha emprendido, por iniciativa propia, acciones hostiles contra sus vecinos europeos", ha aseverado.

El político ruso ha considerado como una victoria que por primera vez Estados Unidos haya puesto límites a la "eterna trayectoria expansionista de la OTAN" en lo que respecta a Ucrania.

De nuevo, ha mostrado su conformidad con la reciente estrategia de seguridad nacional publicada por el Gobierno de Donald Trump considerando "innovadores" sus principios y que podría dar pie a un vuelco en el "papel de Washington" en una nueva configuración global.

Estas declaraciones llegan pocas horas antes de la reunión entre Trump y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en Florida donde tratarán los avances de los últimos meses en el posible borrador de paz. Sin embargo, las palabras de Lavrov encienden todavía más el debate en un punto en el que las conversaciones no parecen cristalizar en acuerdos concretos.