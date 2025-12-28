(Crónica) Real Madrid, Barça y Valencia Basket cumplen en la jornada navideña

Willy Hernangómez logró una valoración de 26 y anotó 19 puntos en el triunfo del Barça ante Surne Bilbao Basket, evento que marcó la primera victoria de los catalanes en Miribilla en la presente temporada. Según reportó Europa Press, este resultado formó parte de una jornada navideña en la que Real Madrid, FC Barcelona y Valencia Basket registraron actuaciones clave en la duodécima fecha de la Liga Endesa.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, el Real Madrid derrotó al Unicaja por 91-82 luego de superar una desventaja de 14 puntos durante la segunda mitad. El equipo dirigido por Sergio Scariolo concretó un parcial de 23-4 en el tercer cuarto que alteró por completo el desarrollo del partido, impulsando a los blancos hacia su décima victoria consecutiva en la competición, lo que les permite mantenerse como líderes en solitario con un balance de 11-1, tras la victoria del UCAM Murcia un día antes. Mario Hezonja se posicionó como el máximo anotador del encuentro con 19 puntos, acompañado por la labor de Theo Maledon, mientras que Facundo Campazzo, Edy Tavares y Usman Garuba también destacaron durante la actuación local. Este resultado significó el triunfo número 37 seguido del Madrid como local en el torneo liguero.

El duelo entre Barça y Surne Bilbao Basket se resolvió a favor de los blaugranas con un marcador de 66-71. Europa Press detalló que los dirigidos por Xavi Pascual afrontaron un partido de alta exigencia física y defensiva, logrando imponerse en Miribilla por primera vez en la temporada. Además de la contribución de Hernangómez, Tomas Satoransky sumó 16 puntos a la causa. Esta victoria permitió al conjunto catalán cerrar la fase liguera previa a 2025 con su sexta victoria consecutiva y la octava que refuerza sus opciones en el objetivo de alcanzar la Copa del Rey de Valencia. Por su parte, los hombres de negro continúan en la pelea por acceder al torneo copero, situándose en un grupo de cinco equipos empatados con cinco victorias, todos ellos en la competencia por un lugar entre los ocho primeros de la tabla.

El Valencia Basket protagonizó otra remontada significativa al superar al MoraBanc Andorra con marcador de 84-79 en el Roig Arena. Según consignó Europa Press, el equipo de Pedro Martínez revirtió un déficit de 17 puntos en la segunda mitad y, pese a no registrar su habitual acierto desde la línea de tres puntos, logró imponerse en un encuentro de gran exigencia física. Brancou Badio finalizó el encuentro con 22 puntos, mientras que Jaime Pradilla sumó 23 de valoración, consolidando al Valencia en la tercera posición de la clasificación con balance de 9 victorias y 2 derrotas.

En cuanto al derbi canario, celebrado en La Laguna, el Gran Canaria consiguió un triunfo relevante ante el Lenovo Tenerife por 48-60, imponiéndose en casa del rival insular por primera vez desde 2019 y alcanzando su quinta victoria del curso. Según relató Europa Press, la defensa y el empuje de los dirigidos por Jaka Lakovic resultaron determinantes, en particular durante el arranque del último cuarto. A dos minutos del final, Laguna Tenerife igualó el marcador, lo que llevó a que la definición del duelo ocurriera en la línea de tiro libre. Bruno Fitipaldo contó con la última oportunidad para los locales, pero la victoria recayó en los amarillos. Giorgi Shermadini y Marcelinho Huertas lideraron la tarea local, pero la efectividad desde la larga distancia (5 de 27) limitó las posibilidades de los aurinegros. Entre los jugadores destacados del Gran Canaria figuraron Isaiah Wong, Ziga Sama, Mike Tobey y Braian Angola.

La jornada navideña de la Liga Endesa también mostró la fortaleza del Básquet Girona, que superó a Hiopos Lleida por 103-86 en el pabellón de Fontajau. El medio Europa Press informó que se trató de una victoria coral, con siete jugadores de Girona alcanzando dobles dígitos en valoración y Juan Fernández liderando el equipo con 22 puntos.

De acuerdo con Europa Press, estos resultados perfilaron el cierre de la duodécima jornada liguera, con varias remontadas y momentos relevantes para las aspiraciones de los equipos principales, especialmente de cara a la próxima edición de la Copa del Rey. Los equipos mencionados buscan consolidarse en la parte alta de la tabla y asegurar su presencia en las próximas instancias decisivas de la competición nacional de baloncesto.