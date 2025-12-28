Andalucía registra cerca de medio millar de incidencias por el temporal que deja un fallecido y dos desaparecidos

Las autoridades insisten en que episodios de lluvias intensas, como los registrados recientemente, exigen extremar la precaución y evitar cruzar zonas inundadas o transitar cerca de ríos desbordados, ya que persiste un peligro alto para la vida, según reportó el 112 de la Agencia de Emergencias de Andalucía. En este contexto, la región afronta el saldo de un temporal que ha generado cerca de 500 alertas, concentrando la mayoría de las emergencias en la provincia de Málaga, donde una persona ha sido hallada sin vida, mientras sigue la búsqueda de otros dos desaparecidos en las provincias de Málaga, Granada y Almería.

De acuerdo con datos recopilados por el servicio de emergencias 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el número total de incidentes registrados desde las 12:00 horas del sábado hasta las 18:30 horas del domingo asciende a 474. El grueso de estos avisos se localizó en Málaga, que acumuló 343 alertas, frente a 58 en Granada y 48 en Almería, a medida que el frente de tormentas se desplazaba hacia el este.

La emergencia más severa estuvo marcada por el hallazgo del cuerpo sin vida de uno de los dos varones, de 53 y 54 años de edad, reportados como desaparecidos desde la noche del sábado tras el temporal en Alhaurín el Grande (Málaga). Según consignó el 112, la furgoneta en la que viajaban se ubicó vacía y con evidentes daños. Continúan los trabajos de búsqueda del segundo desaparecido, operados por la Guardia Civil, el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA), Bomberos del Consorcio Provincial y cuerpos locales de policía. Estas labores reflejan la complejidad de las operaciones de rescate durante condiciones meteorológicas adversas.

De manera paralela, en Íllora (Granada), equipos integrados por Guardia Civil, bomberos y protección civil prosiguen la búsqueda de un motorista que desapareció tras haber sido arrastrado por la corriente de un arroyo en la Sierra de Parapanda. La alerta se produjo cuando el acompañante del desaparecido avisó al Teléfono de Emergencias 112 tras presenciar cómo el agua lo arrastraba mientras intentaba cruzar la zona en motocicleta, según detalló el medio.

Las provincias más castigadas por las consecuencias del temporal han sido Málaga, Granada y Almería. En Málaga, se llevaron a cabo trabajos de limpieza y acondicionamiento de calles y vías, apoyados por equipos como EMA Infoca. Las dificultades en Granada se distribuyeron en diversas localidades, entre ellas Motril, Aldeire, Almuñécar, Armilla, Guadix y Güéjar Sierra, donde se registraron inundaciones en viviendas, cortes por nieve y barro, y la caída de árboles y piedras. La carretera A-4030 en Güéjar Sierra experimentó cortes debido a la acumulación de nieve, que ya fue retirada, mientras que en la A-337, el tráfico se mantuvo interrumpido entre los puntos 11 y 41 por vehículos atascados, especialmente cerca de Aldeire, donde al menos 20 automóviles quedaron inmovilizados.

En la provincia de Almería se respondieron aproximadamente 50 avisos, la mayoría por desbordamientos en ramblas, derrumbes, vehículos bloqueados por nieve o agua, problemas en el asfalto, y dificultades con alcantarillas y viviendas anegadas. En Pulpí, los bomberos del Levante Almeriense rescataron a una persona atrapada en el interior de su coche cuando el agua comenzó a entrar tras el desbordamiento de un bancal; la operación tuvo lugar poco antes de las 13:00 horas. Se identificaron también desprendimientos en la carretera AL-7107 en Vera y en Cuevas de Almanzora, además de restricciones en el paso por la AL-8105 en Cuevas, que ya volvió a estar operativa pero con limitaciones.

El corte de vías de comunicación también afectó a la provincia de Córdoba, donde la carretera CO-4207 quedó clausurada entre Jarata y La Zarza en ambos sentidos. Estas interrupciones en la red viaria reflejan la amplitud de los efectos del temporal sobre el transporte y la movilidad.

Ante la progresión de los incidentes y la previsión meteorológica, Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, activó la fase de emergencia en nivel operativo 1 del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones. Este escalón implica la puesta en marcha de recursos destinados a socorrer y proteger a la población y bienes, gestionables con los medios ordinarios de la Junta de Andalucía o con apoyos puntuales del Sistema Nacional de Protección Civil. Según informó el medio, esta medida llegó tras haberse decretado previamente la situación de preemergencia desde el jueves anterior.

Un total de 36 municipios de Andalucía activaron sus planes locales de emergencias de protección civil, con 23 en Málaga, once en Granada y dos en Almería. Estas acciones se ajustaron al curso de los avisos meteorológicos y a la evolución de la situación climatológica.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) confirmó el cese del aviso naranja por riesgo importante de lluvias en la zona del Valle del Almanzora y Los Vélez, en Almería. De acuerdo con la información reportada por diversos organismos, actualmente no hay activos avisos por fenómenos meteorológicos adversos para Andalucía. Para el lunes se mantiene, eso sí, el aviso amarillo en el levante almeriense entre las 08:00 y las 17:59 horas.

El 112 recuerda que en situaciones de aviso naranja o rojo, la alteración de la normalidad constituye un peligro real y requiere tomarse en serio todas las recomendaciones de autoprotección. La Agencia de Emergencias de Andalucía reiteró la necesidad de evitar desplazamientos innecesarios o cruzar zonas inundadas. Según detalló el organismo, el pasado año fallecieron tres personas en situaciones similares relacionadas con crecidas de agua y zonas anegadas o próximas a cauces.

La gestión de los casi 500 incidentes, en su mayoría relacionados con acumulaciones de agua, daños en infraestructuras, rescates y cortes de carreteras, exigió la colaboración de múltiples cuerpos de seguridad y emergencias. El despliegue incluyó desde la atención telefónica y la coordinación de recursos, hasta intervenciones directas como rescates en vehículos y actuaciones para despejar vías. Los equipos de emergencia subrayaron la importancia de atender las recomendaciones oficiales para salvaguardar la integridad de la población durante episodios de meteorología severa, tal como reiteraron tanto la Agencia de Emergencias de Andalucía como los organismos de meteorología.