Zelenski expone las "líneas rojas" de Ucrania antes de la reunión con Trump

Volodímir Zelenski informó que, antes de decidir sobre cualquier actualización en las propuestas de paz, el pueblo ucraniano tendrá la última palabra, ya sea mediante referendo o a través de modificaciones en la legislación vigente. Según publicó el medio, el presidente de Ucrania enfatizó la necesidad de la participación ciudadana en las cuestiones clave que afectan la soberanía, las demandas territoriales y la seguridad nacional, postura que hizo pública a través de su cuenta oficial en la red social X.

De acuerdo con la información recogida por las agencias de noticias y reportada por el medio, estas declaraciones se difundieron en la víspera de la reunión entre Zelenski y el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que está prevista para celebrarse en Florida. El mandatario ucraniano explicó que existen “líneas rojas” en el borrador del eventual plan de paz y que estos puntos no solo incluyen la integridad del territorio ucraniano, sino también cuestiones sensibles como la situación de la central nuclear de Zaporiyia.

El medio detalló que Zelenski reconoció la necesidad de trabajar para reducir los asuntos que permanecen sin resolver, admitió que existen propuestas de compromiso y calificó los temas involucrados como extremadamente delicados. Además, mencionó que cualquier reconsideración o ajuste de enfoque en los planes referidos será consultada con la ciudadanía previamente a la adopción de decisiones. “Todos estos temas son muy sensibles”, resaltó el presidente ucraniano, e insistió en que la decisión final debe corresponder al pueblo, para lo cual propuso dejar abiertas las vías tanto de un posible referéndum como de cambios legislativos.

Durante su viaje a territorio estadounidense, Zelenski denunció un “ataque masivo” por parte de Rusia en territorio ucraniano, que interpretó como una respuesta de Moscú a las conversaciones que buscan poner fin a la guerra. Según consignó el medio, el presidente de Ucrania expresó que la seguridad es la petición central de Kiev y subrayó que “las garantías de seguridad deben ser sólidas” para la ciudadanía ucraniana y el Estado.

Zelenski también se refirió a las condiciones que considera indispensables para avanzar en los procedimientos democráticos. Aseguró que, en el actual contexto, no será viable organizar elecciones, como demandan Estados Unidos y otras potencias, ante las presiones que ejerce Rusia. Reiteró la idea de que solo será posible llevar a cabo elecciones o un referéndum si los cielos están protegidos y se garantiza la seguridad en todo el territorio nacional.

El presidente de Ucrania remarcó la importancia de la presencia internacional durante cualquier proceso de decisión popular. Propuso que observadores internacionales estén presentes tanto en las regiones controladas por Ucrania como en aquellas actualmente bajo ocupación rusa, con el objetivo de dar legitimidad y transparencia al proceso.

Según consignó el medio, en la antesala de la reunión en Estados Unidos, Zelenski mantuvo una conversación telefónica con dirigentes europeístas, entre quienes se contaron la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa. Durante la llamada, ambos resaltaron su respaldo a Ucrania y remarcaron la importancia de una paz que mantenga la soberanía e integridad territorial del país.

Von der Leyen declaró: “Aplaudimos todos los esfuerzos que conduzcan a nuestro objetivo común: una paz justa y duradera que preserve la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Y que fortalezca las capacidades de seguridad y defensa del país, como parte integral de la seguridad de nuestro continente”. Además, anunció el compromiso de la Comisión Europea de mantener la presión sobre el Kremlin y continuar el acompañamiento a Ucrania hacia su adhesión a la Unión Europea por lo menos hasta 2026.

Por su parte, António Costa afirmó que el apoyo de Bruselas a Ucrania “no flaqueará” y que la reconstrucción y la búsqueda de la paz siguen constituyendo objetivos conjuntos en el contexto de la invasión rusa. Costa argumentó que una Ucrania fuerte y próspera como futuro miembro de la Unión Europea representa una garantía central para la seguridad del continente.

El medio también dio cuenta de que la Unión Europea, según Costa, mantiene una cooperación estrecha con Estados Unidos en la búsqueda de una “paz sólida y duradera” y celebró recientes decisiones, como el congelamiento de activos soberanos de Rusia y la imposición de sanciones, como medidas dirigidas a aumentar la presión sobre Moscú en el marco de la guerra.

Zelenski reiteró durante sus declaraciones que la clave para un proceso efectivo de negociación y búsqueda de paz reside en la transparencia, el respaldo internacional y, sobre todo, el ejercicio de la soberanía popular sobre los temas principales que afectan al Estado ucraniano en el contexto de la invasión iniciada por el Kremlin.