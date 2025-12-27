Las temperaturas subirán este domingo en la Península y se activarán alertas en el Mediterráneo por fuertes lluvias

La predicción advierte sobre fenómenos meteorológicos adversos especialmente en áreas del litoral sureste y regiones mediterráneas, con la emisión de alertas naranjas por tormentas en Málaga y Valencia, mientras que territorios como Almería, Granada, Murcia y Albacete recibirán avisos de nivel amarillo por intensas lluvias. Según informó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el domingo se caracterizará por la influencia de un sistema de bajas presiones situado al suroeste de la Península, que generará notables alteraciones atmosféricas en buena parte del territorio español.

De acuerdo con la información publicada por Aemet, las precipitaciones se concentrarán principalmente en la mitad sur, tercio este, la cuenca del Ebro, Ceuta y Melilla. En particular, la agencia destaca que en el extremo sureste de la Península, así como en los litorales y prelitorales del Mediterráneo, pueden producirse lluvias intensas y persistentes, llegando a ser localmente muy fuertes en Andalucía mediterránea, Murcia y Valencia. Este escenario meteorológico irá acompañado de cielos predominantemente cubiertos o muy nubosos en estas zonas, con riesgo significativo por tormentas en Málaga y Valencia.

Mientras tanto, en el noroeste peninsular y buena parte del Cantábrico, se prevé estabilidad atmosférica, con cielos poco nubosos y condiciones generalmente tranquilas. La meseta norte y las áreas montañosas podrían presentar algunas nieblas y nubosidad baja durante la mañana, junto con posibles lloviznas aisladas. En las sierras del sureste se anuncian nevadas, con una cota prevista entre 1400 y 1700 metros, sin descartar acumulaciones en otros sistemas montañosos de la región.

Con relación a la situación en los archipiélagos, Aemet detalló que el pronóstico para Baleares contempla intervalos nubosos, posibilidad de chubascos ocasionales, con mayor probabilidad en las Pitiusas. En Canarias, la tendencia apunta a cielos nubosos con lluvias débiles y dispersas, sin cambios térmicos significativos.

En lo que respecta a las temperaturas, la previsión indica un aumento generalizado en la Península para este domingo, salvo en el cuadrante sureste, donde las máximas pueden experimentar descensos, y en el noreste, donde las mínimas podrían disminuir. Asimismo, la agencia meteorológica precisó que numerosas capitales de provincia se acercarán a los 15℃ de máxima, aunque los valores más bajos se situarán en torno a los 5℃. En Sevilla, las mínimas ascenderán de forma destacada, alcanzando los 8℃. En Baleares, se augura un repunte de las temperaturas máximas, con mínimas estables, y la situación permanecerá sin variaciones relevantes en Canarias.

El medio Aemet también señala la aparición de heladas débiles en zonas de montaña, especialmente moderadas en los sistemas montañosos del norte, que pueden afectar a áreas interiores de Galicia y la meseta norte. La formación de bancos de niebla tanto al inicio como al final del día será frecuente en las principales áreas montañosas y zonas interiores del este de la Península.

Según lo detallado por la Aemet, los vientos soplarán principalmente de componente este en la Península y Baleares, con intensidad floja en el interior y moderada en el este de la meseta Sur y litorales. En el litoral cantábrico se esperan intervalos de viento fuerte. El archipiélago canario tendrá un régimen de viento moderado del oeste cambiando a flojo del norte en el transcurso de la jornada.

El enfoque de las autoridades meteorlógicas se centra en el impacto de las lluvias intensas y las tormentas que pueden desencadenar situaciones de riesgo puntual, especialmente en las provincias bajo alerta naranja y amarilla. Aemet sugiere que, aunque la subida de las temperaturas será la tónica dominante, las condiciones adversas generadas por el sistema de bajas presiones requieren seguimiento y precaución en las zonas donde se esperan los fenómenos más intensos.

Todas estas previsiones, consignadas y actualizadas por la Agencia Estatal de Meteorología, proporcionan una visión detallada de la variabilidad atmosférica prevista para este domingo, con contrastes significativos entre las regiones bajo aviso por lluvias y tormentas y aquellas que experimentarán estabilidad y ligero ascenso térmico.