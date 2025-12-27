Irene Rosales termina el 2025 de la mejor forma: ilusionada al máximo con Guillermo

En los últimos días, Irene Rosales se dejó ver acompañada de Guillermo durante una comida en la que también participaron amigos, aunque ambos evitaron hacer declaraciones públicas y mostraron cierta distancia ante la presencia de los medios. Según reportó la fuente original, este encuentro es uno de los varios momentos compartidos por la influencer y su pareja en los meses recientes, tras la separación de Rosales con Kiko Rivera.

La noticia principal destaca la nueva etapa sentimental de Irene Rosales, reconocida influencer, quien finaliza el año 2025 con entusiasmo en su relación con Guillermo. El medio detalla que, tras concluir su vínculo con Kiko Rivera —con quien compartió años de matrimonio y es padre de sus dos hijas— Rosales ha comenzado a mostrarse públicamente junto a Guillermo, con quien ha protagonizado salidas, viajes y actividades sociales.

De acuerdo con la fuente, la relación entre Rosales y Guillermo se diferencia notablemente de la que tuvo con Rivera. En estos meses, la pareja ha sido vista en diferentes actividades, como almuerzos y cenas fuera de casa, reuniones con amigos y hasta escapadas fuera de España. El medio indica que, pese al poco tiempo transcurrido desde el inicio de la relación, ambos proyectan una actitud relajada y cercana en su círculo privado, aunque mantienen cierta reserva ante la prensa.

La separación de Irene Rosales y Kiko Rivera marcó una etapa complicada para la influencer, según consigna la publicación. Los últimos meses antes de esta nueva relación estuvieron marcados por el proceso de adaptación al final de una convivencia de años que no solo implicaba el fin de una pareja, sino también circunstancias personales y familiares, dada la presencia de dos hijas en común. El medio subraya que, a pesar de la ruptura, la expareja conserva una relación cordial orientada al bienestar de las niñas.

Desde el inicio de su historia con Guillermo, Irene Rosales ha optado por no realizar declaraciones públicas sobre su nueva relación, aunque sí se ha mostrado en diferentes escenarios junto a él. El medio destaca que se les ha visto disfrutar de momentos al aire libre, en parques, y también en encuentros con amigos, consolidando así una rutina de pareja en la que prima la normalidad y la discreción.

El medio describe que la actitud de Rosales frente a las cámaras ha sido de reserva, negándose sistemáticamente a responder preguntas sobre su nueva vida sentimental. Esta decisión coincide con la forma en la que, históricamente, la influencer ha manejado los aspectos más personales de su vida pública, manteniendo bajo control la exposición mediática de sus hijas y de las personas más cercanas a su entorno.

En relación a la vinculación previa con Kiko Rivera, la fuente recuerda que durante los años de matrimonio, la pareja fue protagonista de numerosas apariciones en medios de comunicación. Tras la decisión de separarse, ambos acordaron preservar una relación amistosa enfocada exclusivamente en la crianza compartida de sus dos hijas, priorizando la estabilidad emocional de las menores.

Al hacer balance del año, la publicación indica que Irene Rosales cierra el 2025 en un momento positivo en el plano personal, recuperando la ilusión sentimental junto a Guillermo y consolidando un entorno estable para su familia. La nueva relación ha aportado, según la fuente, un aire renovado a la vida de la influencer, quien ahora reparte su tiempo entre las responsabilidades familiares y los momentos compartidos con su nueva pareja y su grupo de amistades.

A lo largo de estos meses, la pareja ha optado por vivir la relación de manera discreta, sin realizar presentaciones formales ante los medios ni ofrecer entrevistas. La prensa ha captado diferentes instantes de su vida en común, pero ambos han elegido mantener el hermetismo respecto a planes de futuro o detalles de su vínculo.

El medio sostiene que el entorno de Rosales percibe un cambio positivo en su actitud y en su día a día, mostrando una continuidad en su compromiso por el bienestar familiar y al mismo tiempo una apertura a nuevas experiencias personales. Estas impresiones se basan en la reiterada presencia de Irene Rosales junto a Guillermo en actividades sociales y personales, contrastando con la etapa anterior marcada por el cierre de su matrimonio.

Al concluir un año de transición, la fuente recalca el estado de ánimo renovado de la influencer, quien, después de superar meses complicados, apuesta por un proyecto sentimental con Guillermo y la satisfacción de mantener relaciones estables tanto en el ámbito familiar como en el personal.