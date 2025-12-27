El presidente de Irán considera que el país hace frente a una "guerra total" por parte de EEUU, Israel y Europa

Durante una entrevista difundida a través del portal oficial del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, Masud Pezeshkian afirmó que desde el exterior se han trazado planes para derrocar al gobierno de Teherán en un plazo de 36 meses. El mandatario iraní precisó que, tiempo atrás, se hablaba de la posibilidad de un cambio de régimen en solo doce días, pero, de acuerdo con sus palabras, la unidad interna es el principal factor que impediría que estas estrategias tengan éxito. Sobre la base de estas declaraciones, el jefe del ejecutivo enfatizó que no existe un escenario en el que, manteniendo la cohesión social y política, “puedan lograrlo ni en 36.000 años”.

Según informó el medio oficial del ayatolá Jamenei, Pezeshkian caracterizó el escenario actual al señalar que la República Islámica enfrenta una "guerra total" que, en sus términos, involucra a Estados Unidos, Israel y Europa. El presidente aseguró que estos actores internacionales estarían coordinando esfuerzos para someter a Irán, utilizando mecanismos de presión tanto económicos como políticos, así como tácticas de aislamiento en múltiples frentes, entre ellos la cultura y la seguridad.

El medio detalló que el pronunciamiento de Pezeshkian se produjo más de seis meses después de ataques efectuados por Estados Unidos e Israel en territorio iraní, y tras la reintroducción de sanciones de la ONU que algunos países europeos han readoptado contra Teherán. A juicio del presidente, los desafíos actuales superan incluso a los vividos en la guerra Irán-Iraq, conflicto de la década de 1980 que involucró graves pérdidas humanas y que marcó de manera profunda al país.

Pezeshkian manifestó que el aparato estatal no puede sortear de forma individual estas dificultades. Expresó que solo a través del esfuerzo conjunto y la lealtad a la unidad nacional es posible sobreponerse a las sanciones internacionales y a las estrategias políticas que buscan doblegar al país. “Si estamos unidos, Estados Unidos no podrá explotar a los países de la región”, declaró según consignó la web oficial.

Durante el diálogo en el Palacio Presidencial en Teherán, el presidente iraní describió las formas en que, desde su perspectiva, los adversarios intentan crear problemas a la población, afectando la economía, la seguridad y el modo de vida de los ciudadanos. Destacó que, más allá de las restricciones económicas, existen intentos de presión cultural y política que, sumados al cerco internacional, buscan poner a prueba la estabilidad interna de la República Islámica.

En relación al ámbito militar, Pezeshkian defendió la capacidad de respuesta de Irán ante eventuales nuevas ofensivas exteriores. Según sus declaraciones recogidas por el medio del líder supremo, las Fuerzas Armadas del país habrían fortalecido tanto su equipamiento como su personal desde los últimos ataques. Ante la eventualidad de futuros bombardeos en territorio iraní, el presidente advirtió que Israel y Estados Unidos “se enfrentarán a una respuesta más decisiva”.

El entrevistado insistió en la importancia de evitar divisiones internas, aduciendo que los desacuerdos debilitan la posición del país frente a las presiones externas. Instó a los diferentes sectores políticos y sociales a dejar de lado sus diferencias para hacer frente común a lo que describió como un cerco internacional. Las declaraciones de Pezeshkian, reportadas por el portal del ayatolá Jamenei, se producen en un contexto marcado por el restablecimiento de sanciones y la persistencia de tensiones diplomáticas entre Irán y potencias occidentales.

El jefe del ejecutivo concluyó que, a pesar de estas adversidades, Irán buscará superar las dificultades con “todas” sus fuerzas. Según sus propias palabras difundidas por la fuente oficial, la imposibilidad de derrocar al gobierno iraní radica en la resiliencia de la sociedad iraní cuando persiste la unidad nacional frente a la adversidad.