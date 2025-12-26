Varios accidentes provocan retenciones en Guadalajara, Madrid, Segovia, Lérida, Valencia o Cádiz

El temporal de nieve ha generado complicaciones en cerca de veinte carreteras de la red convencional y secundaria, impactando especialmente a Navarra, Almería y Burgos. Este fenómeno se ha sumado a los problemas surgidos por accidentes de tráfico en varios puntos del país durante la segunda fase de la operación de Tráfico de Navidad. Según informó la Dirección General de Tráfico (DGT), estas condiciones adversas han provocado retenciones y cortes, y el organismo ha instado a la ciudadanía a mantenerse atenta a las indicaciones oficiales y a circular con precaución.

De acuerdo con la información difundida por la DGT, distintos accidentes han dificultado la circulación en importantes ejes viales la tarde de hoy. Entre las vías afectadas figura la autovía A-2 a su paso por Azuqueca de Henares, en la provincia de Guadalajara, donde se han generado importantes retenciones. En la Comunidad de Madrid, la salida por la A-42 en Fuenlabrada ha resultado igualmente congestionada tras registrarse siniestros que han ralentizado el tráfico.

En Segovia, la A-1 presenta incidencias en Grajera en dirección Burgos, donde ha sido necesario cortar el carril izquierdo para atender las consecuencias de un accidente. Por su parte, en Lérida las complicaciones se concentran en la A-2, particularmente en la zona de Tárrega con sentido hacia Barcelona. El medio reportó que los conductores han experimentado demoras y largas colas en estos tramos afectados.

La provincia de Valencia también registra ralentizaciones, en este caso en la A-7 en sentido Alicante. Una situación similar se presenta en Cádiz, en la misma autovía A-7 a la altura de Los Barrios. Todas estas incidencias coinciden con un flujo de tráfico elevado por el operativo especial de Navidad, según comunicó la DGT.

Además de los accidentes en las principales autovías, la DGT señaló que el temporal de nieve ha agravado el estado de la circulación en carreteras convencionales y secundarias, siendo las más afectadas las que atraviesan Navarra, así como tramos en las provincias de Almería y Burgos. En todas estas zonas, las autoridades viales subrayaron la importancia de consultar el estado del tráfico y el tiempo antes de emprender cualquier desplazamiento.

La DGT ha recomendado expresamente que los vehículos se equipen con cadenas o neumáticos de invierno, especialmente quienes transiten por zonas de montaña o afectadas por hielo y nieve. El organismo reiteró la importancia de seguir sus recomendaciones y mantenerse informados mediante los canales oficiales, dada la variabilidad de las condiciones meteorológicas y el posible incremento de incidencias en las próximas horas.

Para quienes circulan por las vías mencionadas, el organismo reiteró que la atención a la señalización y a las alertas en los paneles informativos es esencial para minimizar el riesgo de nuevos accidentes o quedar atrapado en retenciones. Según consignó la DGT, el incremento habitual del tráfico durante estas fechas festivas hace que cualquier episodio incida de forma más severa que en otras épocas del año.

La DGT advirtió que las afecciones por nieve afectan únicamente a la red convencional y secundaria, lo que puede dejar tramos poco habituales para muchos conductores bajo condiciones potencialmente peligrosas. Por ello, la autoridad vial insiste en que solo se efectúen desplazamientos imprescindibles en esas zonas y que, en caso de viajar, se planifique el trayecto al detalle.

El medio detalló que la Dirección General de Tráfico permanece atenta a la evolución tanto de los siniestros como de las condiciones meteorológicas, y se prevé que, de continuar las condiciones actuales, puedan ampliarse las medidas preventivas o los controles en distintos puntos del territorio. La segunda fase del operativo de Tráfico, correspondiente a las fiestas navideñas, se caracteriza por una elevada movilidad y una mayor exposición a situaciones de riesgo por climatología adversa y densidad vehicular.

Las autoridades han enfatizado la importancia de la prudencia, recordando que el acceso a información actualizada y la preparación adecuada antes de viajar pueden mitigar sustancialmente las consecuencias derivadas tanto de los accidentes como del temporal. Los responsables de la DGT han reiterado la llamada a la colaboración ciudadana para evitar incidentes mayores durante el tramo más crítico de la operación de Tráfico asociada al periodo festivo.