Temas del día de EFE News Latino del viernes 26 de diciembre 2025

La producción de residuos en Ciudad de México ha registrado un incremento de hasta 30 % tras las festividades de Navidad, impulsado por la acumulación de envoltorios, empaques de regalos y restos de alimentos relacionados con las celebraciones. De acuerdo con EFE News Latino, este aumento representa uno de los principales desafíos medioambientales para la capital mexicana durante esta época del año.

Mientras tanto, Venezuela ha adoptado una postura de vigilancia frente a la posibilidad de que se produzcan nuevas confiscaciones de buques petroleros nacionales durante la operación aeronaval desplegada por Estados Unidos. Según informó EFE News Latino, esta preocupación se presenta en un contexto de tensiones diplomáticas y comerciales entre ambos países, en el que el Gobierno venezolano mantiene su atención sobre los movimientos militares estadounidenses cerca de sus fronteras. La fuente detalla que el ambiente de incertidumbre se ha intensificado a raíz de episodios anteriores, donde embarcaciones con crudo venezolano resultaron detenidas en aguas internacionales durante operativos de Washington.

En el ámbito político interno de Venezuela, la líder opositora María Corina Machado ha anunciado su regreso al país luego de asistir a actividades en Oslo, desde donde ha señalado que dará a conocer nuevas iniciativas. El medio EFE News Latino reportó que Machado, figura destacada de la oposición, busca retomar su agenda pública tras este viaje, lo cual podría implicar ajustes en la estrategia de los sectores contrarios al Gobierno de Nicolás Maduro.

Paralelamente, el ejecutivo venezolano convocó a una rueda de prensa para referirse al caso de 252 ciudadanos del país sudamericano que permanecieron detenidos en un centro penitenciario de El Salvador. Según detalla EFE News Latino, estas personas arribaron a territorio salvadoreño tras ser trasladadas por autoridades de Estados Unidos. La declaración oficial prevista tendría como objetivo aclarar el estatus y las circunstancias de los venezolanos implicados, así como posibles gestiones diplomáticas emprendidas ante esta situación.

En territorio estadounidense, el clima adverso persiste como un factor de atención. EFE News Latino informa que intensas tormentas afectaron California en plenas fiestas navideñas y dejaron al menos dos fallecidos. Las autoridades mantienen la alerta ante la posibilidad de que se repitan fenómenos similares en otras regiones del país. En el noreste, incluyendo Nueva York, se ha emitido una advertencia por nevadas de gran intensidad que podrían complicar los traslados propios de la celebración navideña, afectando la movilidad de las personas y el funcionamiento de servicios esenciales.

Por otro lado, Wall Street cerró la semana con una jornada menos extensa de lo habitual debido a los festivos navideños, en un periodo en el que los primeros datos de Producto Interno Bruto (PIB) fueron publicados tras el cierre del Gobierno federal. Según señaló EFE News Latino, la semana estuvo también marcada por el incremento en el valor de las acciones tecnológicas, lo que influyó en el comportamiento del mercado.

La agenda informativa de EFE News Latino también remite a otros acontecimientos relevantes del panorama internacional, ofreciendo acceso a su producción multimedia y su programación de eventos a través de sus plataformas digitales y medios de contacto. Esta cobertura apunta a condensar las principales novedades de la jornada, desde crisis diplomáticas y ambientales, hasta fenómenos climáticos y oscilaciones económicas, evidenciando la diversidad y complejidad de los temas de interés para las audiencias hispanohablantes.