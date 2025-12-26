Mientras las Fuerzas de Élite Hadrami, un contingente militar identificado con el Consejo de Transición del Sur y cercano a los intereses independentistas, incrementaron su actividad militar en la provincia de Hadramut, se registró recientemente un ataque aéreo que, según fuentes citadas por medios asociados como Aden Independent TV y el portal South24, resultó en la muerte de dos efectivos de seguridad y dejó doce heridos. La ofensiva se desarrolló en medio de un contexto de creciente tensión entre los separatistas apoyados por Emiratos Árabes Unidos y el gobierno yemení, que mantiene lazos con Arabia Saudí. La cifra de víctimas fue confirmada de forma coincidente por la agencia DPA y medios locales, aunque Arabia Saudí aún no ha ofrecido una confirmación oficial sobre su implicación en el bombardeo, de acuerdo con las fuentes reseñadas por los medios mencionados.

Según publicó South24, la acción se enmarca en una escalada de enfrentamientos que reflejan el estado de inestabilidad política en el sur de Yemen, donde el Consejo de Transición del Sur busca potenciar sus aspiraciones separatistas frente a un gobierno respaldado por Riad, actualmente relegado en la agenda política por el dominio de los hutíes sobre Saná y otras zonas clave. Las Fuerzas de Élite Hadrami operan con bases en estructuras tribales y han consolidado su presencia en Hadramut, una provincia estratégica situada en el este del país, exponiendo la batalla por el control territorial que enfrenta a diferentes actores dentro de Yemen.

El medio Aden Independent TV detalló que las heridas y pérdidas entre las Fuerzas de Élite Hadrami reflejan la fragilidad de las alianzas en la región. Los separatistas del Consejo de Transición del Sur, patrocinados por Emiratos Árabes Unidos, han venido exigiendo una mayor autonomía para el sur yemení, un territorio que hasta la unificación de 1990 constituía una entidad estatal separada. El respaldo al gobierno yemení por parte de estos grupos, documentado por la agencia DPA, ha mostrado un carácter eventual y condicionado al avance de sus intereses independentistas, circunstancia que ha derivado en recurrentes rupturas de la cooperación entre ambas partes.

De acuerdo con la información recogida por medios afines a los separatistas, la reciente ofensiva no constituye un incidente aislado. Durante el presente mes, las tensiones alcanzaron un nuevo pico tras un ataque previo llevado a cabo por fuerzas separatistas también en Hadramut, que resultó en la muerte de treinta y dos militares que respondían al gobierno yemení. Este hecho es visto por las fuentes consultadas como un indicador del fortalecimiento de la presencia independentista en la provincia en las semanas recientes.

La evolución del conflicto en el sur de Yemen ha pasado a menudo desapercibida a nivel internacional, eclipsada por la guerra civil que asociaba históricamente al gobierno yemení y al movimiento hutí. Sin embargo, como subrayó la agencia DPA, la situación actual presenta nuevas dinámicas donde el Consejo de Transición del Sur busca redefinir el mapa de poder en el país, especialmente tras haber dejado a un lado, al menos de forma momentánea, el apoyo "a regañadientes" que ofrecía al ejecutivo yemení.

Esta última escalada contribuye a la complejidad de la guerra en Yemen, donde múltiples actores externos, incluyendo Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, mantienen alianzas volátiles con facciones locales. El suceso registrado en Hadramut, según lo señalara South24, reaviva las tensiones entre Abu Dhabi y Riad dentro del entramado del conflicto interno.