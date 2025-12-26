Saiz afirma que el Gobierno presentará los PGE en el primer trimestre y defiende el trabajo de Montero

La revalorización de las pensiones contributivas en un 2,7%, junto con el incremento superior al 7% para las pensiones mínimas y la subida del 11,4% para las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), constituyen algunos de los puntos señalados por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, al explicar los compromisos sociales del Ejecutivo. Durante una entrevista en 'La hora de La 1' de TVE, reproducida por Europa Press, Saiz detalló que el Gobierno planea presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) durante el primer trimestre de 2026, y sostuvo que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha completado la labor fundamental de preparación de esas cuentas públicas.

Según informó Europa Press, la ministra explicó que actualmente se realizan labores previas de negociación, basadas en la discreción y el bajo perfil exigidos por la naturaleza detallada de las conversaciones con los distintos grupos parlamentarios. Antes de que se concrete la entrega de la propuesta presupuestaria, el Congreso deberá ratificar en las próximas semanas el llamado “escudo social” aprobado recientemente en el último Consejo de Ministros. Saiz destacó que esta norma busca salvaguardar a los sectores de población más afectados por la vulnerabilidad social, estableciendo la protección de sus necesidades básicas como eje de la acción gubernamental.

Al abordar el avance del trabajo ministerial, subrayó que “la vicepresidenta ha hecho su trabajo y, si llega el momento, asumirá con total normalidad ese compromiso, porque su compromiso con Andalucía ha sido y será siempre inquebrantable”, según recogió Europa Press. Esta defensa de la gestión de Montero surge en un contexto donde se ha especulado sobre un posible adelanto electoral en Andalucía, y pone de manifiesto la confianza del Ejecutivo en la solidez del equipo encargado de las cuentas públicas.

Respecto al impacto de la actualización de las pensiones, Saiz insistió en que la fórmula vigente, vinculada al Índice de Precios al Consumo (IPC), asegura una mejora automática que ofrece “tranquilidad y certidumbre” a más de nueve millones de pensionistas en España. Europa Press informó que, junto con los aumentos en las prestaciones mínimas y el IMV, se contempla la prórroga de distintas medidas vinculadas al escudo social hasta 2026, incluyendo protección en materia de vivienda y energía, tales como la prohibición de desahucios para personas vulnerables y el mantenimiento del bono social eléctrico.

El Ejecutivo, según detalló la portavoz en la entrevista, sostiene como uno de sus objetivos centrales el fortalecimiento de esa red de protección social, defendiendo la posibilidad de gestionar la economía con criterios de justicia y sostenibilidad. En relación con los indicadores económicos, Saiz destacó que España mantiene un ritmo de crecimiento superior al promedio europeo, con una previsión de aumento del Producto Interno Bruto (PIB) del 2,9% para 2025. Además, afirmó que las mejoras en la economía nacional están siguiendo una senda de rigor y responsabilidad fiscal, permitiendo continuar la reducción de la deuda pública al tiempo que se mantiene la protección social.

Europa Press reportó también que Saiz reconoció la existencia de retos pendientes y afirmó que “queda mucho por hacer”, subrayando que, si bien los principales indicadores económicos muestran avances, persisten desigualdades que requieren atención. La ministra recalcó que el Ejecutivo se mantiene en “la senda correcta” y no contempla retroceder en los compromisos de protección social, subrayando que la reducción de la desigualdad y la respuesta a quienes aún sufren dificultades continúan como prioridades.

Al analizar el papel de España en la escena internacional, Saiz destacó, según publicó Europa Press, que el país se ha convertido en una referencia en ámbitos como la protección social y la política migratoria. La portavoz aseguró que durante el resto de la legislatura el Ejecutivo mantendrá su apuesta por estas líneas de acción, reafirmando el compromiso de no abandonar las medidas que se han impulsado en materia de justicia e igualdad social.

El trabajo legislativo para el periodo restante incluirá, de acuerdo con lo expresado por Saiz, nuevos esfuerzos para consolidar los avances económicos y sociales alcanzados. Entre los puntos destacados figuran la invitación al diálogo y la responsabilidad compartida entre las fuerzas políticas como fórmula para profundizar en la senda de consolidación fiscal sin sacrificar el alcance de las medidas de apoyo a los colectivos más vulnerables.

La estrategia de negociación de los próximos presupuestos y el mantenimiento de la agenda social aparecen como ejes centrales en la agenda gubernamental. Europa Press confirmó que, a juicio del Ejecutivo, la combinación de crecimiento económico, sostenibilidad fiscal y protección social constituye el fundamento sobre el que se apoyan todas las medidas anunciadas hasta la fecha.