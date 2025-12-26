El ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil, dirigió un mensaje oficial agradeciendo a Rusia su compromiso con la estabilidad económica y política en el Caribe, sosteniendo que la colaboración entre Caracas y Moscú permanece como un pilar esencial frente a la presión externa. Esta declaración forma parte de la respuesta venezolana a las recientes críticas del Gobierno ruso contra las acciones de Estados Unidos en la región, según informó la agencia TASS y replicó el mensaje oficial venezolano.

Según detalló el medio TASS y difundió el propio Ministerio de Exteriores de Venezuela, el agradecimiento de Gil fue transmitido mediante un comunicado en nombre del presidente Nicolás Maduro. En el mensaje, el canciller expresó la gratitud por el “valioso apoyo a los esfuerzos del presidente Maduro en la defensa de la soberanía y los intereses del pueblo venezolano ante las amenazas y acciones belicistas e ilegales de la Administración de Estados Unidos en el Caribe”. El pronunciamiento llegó tras la incautación, por parte de las autoridades estadounidenses, de al menos tres buques petroleros de bandera venezolana en aguas caribeñas, hecho que generó una reacción internacional.

Rusia manifestó abiertamente su respaldo a Venezuela después de estas incautaciones. De acuerdo con TASS, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, afirmó que “estamos presenciando literalmente un caos legal en el mar Caribe, donde prácticas aparentemente olvidadas hace mucho sobre apropiación ilegal de las propiedades de otros, especialmente la piratería, los asaltos y el bandidismo, están siendo revividas”. Zajarova apuntó directamente a la responsabilidad de la Administración de Donald Trump, condenando sus actuaciones y solicitando un marco de legalidad marítima estable.

El comunicado venezolano enfatizó la importancia del “apoyo inquebrantable” del Kremlin en sus iniciativas para “preservar la zona de paz en el Caribe y en la promoción de la estabilidad económica, política y social en toda la región”. El Gobierno de Maduro atribuyó a la colaboración con Rusia un papel estratégico en la resistencia ante la presión ejercida por Washington y defendió su soberanía nacional. La declaración de Gil en nombre de Maduro destaca que la defensa de los intereses venezolanos depende de estos respaldos internacionales, especialmente en situaciones que involucran el control y comercio del petróleo, principal recurso del país.

La vocera rusa expresó, según publicó TASS, que Moscú espera soluciones racionales por parte de Estados Unidos y afirmó: “Esperamos que el pragmatismo inherente y racionalidad del presidente estadounidense permitan encontrar soluciones mutuamente aceptables en el marco del Derecho Internacional”. Reiteró además el apoyo de su Gobierno a los esfuerzos de Caracas para proteger su soberanía y garantizar un desarrollo nacional estable.

La crisis provocada por las incautaciones en el Caribe reavivó viejos reclamos en la región sobre la intervención extranjera y la protección del comercio marítimo internacional. Rusia recordó que “América Latina y el Caribe deben seguir siendo una zona de paz, como se proclamó en 2014”, reafirmando su posición frente a cualquier acción que considere una amenaza para la integridad regional y la autodeterminación de los países del área. La demanda del Kremlin por reglas claras en la navegación y la resolución pacífica de disputas marítimas adopta una postura crítica ante las iniciativas unilaterales de la Casa Blanca.

En este escenario, tanto Venezuela como Rusia acusaron a Estados Unidos de revivir prácticas superadas que ponen en riesgo la seguridad comercial y política de la cuenca caribeña. Las autoridades venezolanas, amparadas por el respaldo ruso, reiteraron la defensa de su posición, al tiempo que solicitaron el respeto al Derecho Internacional por parte de todos los actores involucrados. Las recientes incautaciones y las consecuentes declaraciones de apoyo y condena reflejan las tensiones geopolíticas actuales en torno al acceso y transporte de los recursos energéticos, con implicaciones directas sobre la política y la economía de la región, según recogieron tanto TASS como los canales oficiales venezolanos.