El gasto en pensiones sube un 6% en diciembre, hasta la cifra récord de 13.750 millones de euros

El Consejo de Ministros aprobó recientemente el incremento de las pensiones, el cual entrará en vigor a partir del 1 de enero y que asegura un aumento general del 2,7% para 2026 siguiendo la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC). Este ajuste responde al mandato de la Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, vigente desde 2021, que tiene como objetivo mantener el valor real de las prestaciones frente a la inflación. Según consignó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la medida afecta a todas las modalidades de pensión, incluyendo jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y prestaciones en favor de familiares.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio y recogida por medios como El País, la Seguridad Social destinó en diciembre una suma récord de 13.750,1 millones de euros para abonar las pensiones contributivas. Esta cifra representa un 5,98% más que la registrada en el mismo mes del año anterior. El desembolso cubrió un total de 10.434.856 pensiones a más de 9,4 millones de beneficiarios, consolidando así un nuevo máximo histórico en la partida mensual destinada a estas prestaciones.

El desglose de la revalorización aprobada establece que las pensiones mínimas verán un aumento del 7% en el ejercicio de 2026. Las prestaciones de mayor vulnerabilidad, como las pensiones mínimas con cónyuge a cargo y las de viudedad con cargas familiares, experimentarán un incremento superior, establecido en el 11,4%. Este mismo porcentaje se aplicará a las pensiones no contributivas, lo que busca reducir la brecha con relación a las prestaciones contributivas y fortalecer la protección social para los colectivos con menos recursos.

La nómina de diciembre refleja la magnitud del sistema, que en ese periodo atendió más de 6,6 millones de pensiones de jubilación y 2,3 millones correspondientes a viudedad, según detalló el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. A estas se suman otras categorías como las prestaciones por incapacidad permanente (1.054.935 personas), orfandad (337.183) y en favor de familiares (46.784).

El aumento sostenido en el gasto responde en gran medida al crecimiento del número de beneficiarios y al mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, factores que inciden directamente en el presupuesto social del Estado. Según lo publicado por la cartera de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la política actual sigue la orientación establecida por la reforma de 2021, cuyo propósito es vincular las revalorizaciones al IPC medio registrado entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, para asegurar así el ajuste real anual de las cuantías.

Este incremento generalizado de las prestaciones corresponde a una serie de ajustes automáticos que buscan evitar la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas en un contexto de inflación variable. El Ministerio precisó que el esfuerzo presupuestario realizado en diciembre pone de relieve el compromiso con la sostenibilidad del sistema y la necesidad de proteger a uno de los colectivos más numerosos y sensibles del país.

Tal como reportó el Ministerio y recogió el medio El País, la próxima entrada en vigor de las nuevas cuantías marca un hito dentro de la evolución de la política de pensiones, que se enfrenta a retos demográficos y económicos complejos. El elevado número de beneficiarios refleja el peso que tienen las pensiones dentro del gasto público y la importancia de garantizar su suficiencia y sostenibilidad.

La partida destinada a las pensiones representa así un componente fundamental del presupuesto social, que tiende al alza según las últimas cifras difundidas por el Ministerio. El aumento de las partidas para los casos de mayor vulnerabilidad, como viudas y pensionistas con cargas familiares, se enmarca en el refuerzo de la protección a los sectores considerados prioritarios dentro de la política social española.