El banco central de Colombia anticipa una subida de los tipos de interés para reconducir la inflación

El Banco de la República ha expresado inquietud sobre el incremento del coste de la deuda externa de Colombia, fenómeno que atribuye al deterioro de las finanzas públicas del país. Según consignó el medio, la autoridad monetaria advierte que el déficit primario y la necesidad de conseguir más recursos para cubrir los gastos del Estado han incidido en ese aumento, lo que puede agudizar los desequilibrios macroeconómicos y dificultar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad de precios.

De acuerdo con lo informado, el Banco de la República proyecta un nuevo ciclo de subidas en los tipos de interés con el propósito de reconducir la inflación hacia la meta del 3% en 2027. En las actas de la última reunión de política monetaria, celebrada una semana atrás, el organismo recordó que, con la información disponible, la mayoría de los miembros consideran necesario mantener una tasa de política más alta que la actual para lograr la convergencia de la inflación a dicho objetivo. Durante ese encuentro, el Banco optó por conservar los tipos de interés en 9,25%.

El medio detalló que el retroceso de la inflación que se había observado durante el 2024 se detuvo en el periodo más reciente. Actualmente, la inflación anualizada se ubicó en 5,3% en noviembre, cifra que, aunque representa dos décimas menos que en el mes anterior, constituye cuatro décimas más que al finalizar el año anterior. El banco central destaca que el indicador ahora resulta superior al de hace doce meses, lo que preocupa por el riesgo de que los precios se mantengan altos por más tiempo.

Según publicó la fuente, la entidad alertó que relajar la política monetaria en el actual contexto, combinada con una demanda interna que crece por encima de la capacidad productiva nacional, podría complicar la reducción de la inflación e impedir que los precios converjan al objetivo previsto para 2027. El banco advierte además que una política monetaria menos restrictiva podría agravar desequilibrios en la economía nacional.

El banco central también señaló la ausencia de una estrategia fiscal clara por parte del Gobierno. Entre los miembros del directorio, la mayoría sostiene que, ante la falta de un ancla fiscal definida y en un escenario donde los gastos presentan rigideces y resulta difícil incrementar los ingresos, resulta fundamental reforzar el papel contracíclico de la política monetaria. De acuerdo con el resumen de la última reunión, se observan importantes divergencias en comparación con encuentros previos.

En votaciones recientes sobre política de tasas, dos miembros del directorio se inclinaron por aumentar la tasa de interés ante la persistencia de la inflación, mientras que cuatro optaron por mantener el nivel actual de 9,25%, dos prefirieron un recorte de 50 puntos básicos y uno propuso reducirla en 25 puntos básicos.

Al mismo tiempo, y según detalló la información, en el contexto de estas tensiones y tras el rechazo en el Congreso de la reforma tributaria propuesta por el Ejecutivo a comienzos de diciembre, el Gobierno liderado por Gustavo Petro declaró el lunes pasado la emergencia económica por un periodo de 30 días. Esta reforma buscaba la recaudación de 16.300 millones de pesos, equivalentes a 3.700 millones de euros, necesarios para garantizar la financiación del presupuesto de 2026.

El debate sobre los tipos de interés y las medidas fiscales se da en un entorno donde el incremento de la demanda interna, sumado a las dificultades para cubrir los requerimientos financieros del Estado, preocupa tanto a la autoridad monetaria como a los analistas económicos. Según el Banco de la República, la persistencia de estos desequilibrios podría afectar la estabilidad macroeconómica e impactar la confianza de los inversionistas en la sostenibilidad de la política económica.