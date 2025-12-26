Alemania descarta de momento unirse a una fuerza internacional para Gaza

El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, expresó su preocupación por el riesgo de que la división actual en la Franja de Gaza, entre áreas controladas por el Ejército israelí y zonas bajo influencia de Hamás, se consolide de manera indefinida. Según detalló el medio, Wadephul advirtió que “no debemos permitir que la actual división de Gaza, con una parte controlada por el Ejército israelí y la otra cada vez más controlada por Hamás, se vuelva permanente”. Este análisis se produce en el contexto de la decisión oficial del gobierno alemán de no sumarse por ahora a una fuerza multinacional para la estabilización del enclave palestino, según informó Europa Press.

Johann Wadephul indicó que “mucha gente no puede imaginar que militares alemanes desempeñen funciones de ese tipo en la región”, reflejando el sentir de la opinión pública alemana y la posición gubernamental actual. El medio Europa Press señaló que, a pesar de mantenerse al margen de un eventual despliegue militar, las autoridades alemanas han manifestado disposición a colaborar en iniciativas diplomáticas y de mediación, en línea con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

Alemania, de acuerdo con el propio Wadephul citado por Europa Press, se muestra abierta a participar en la formación de un consejo de paz para Gaza, siempre que haya una invitación oficial para ello, la cual todavía no se ha concretado. El desarrollo de este tipo de órganos está incluido en la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre el conflicto en la Franja, que contempla la creación de estructuras internacionales para impulsar una resolución negociada.

El gobierno alemán también solicitó que se avance cuanto antes en la segunda fase del plan de paz propuesto por Estados Unidos para Gaza, subrayando la urgencia de establecer mecanismos efectivos que permitan una salida diplomática al conflicto. De acuerdo con Europa Press, Wadephul reconoció las dificultades inherentes a implementar este plan y pidió paciencia ante lo que pronosticó como un proceso prolongado, dadas las circunstancias actuales.

El ministro alemán advirtió que Hamás mantiene tanto capacidad política como militar y que incluso “podría estar recuperándose". Esta situación, según Europa Press, mantiene muy distante la posibilidad de iniciar un proceso de reconstrucción en la Franja. Wadephul subrayó la disposición de Alemania a asumir tareas de mediación, siempre considerando la seguridad de Israel y buscando bases sólidas para establecer diálogo entre las partes.

Por otra parte, el jefe de la diplomacia alemana se pronunció sobre la política de asentamientos israelíes en Cisjordania, condenando en particular el anuncio del Gobierno de Israel relativo a la posible aprobación de cerca de una veintena de nuevos asentamientos. Wadephul afirmó que “la expansión de los asentamientos amenaza con imposibilitar” la opción de una solución de dos Estados, considerada por Berlín como la mejor alternativa de largo plazo, según subrayó Europa Press.

La postura alemana, reportó el medio, consolida la tendencia de varios países europeos de priorizar la vía diplomática y la apuesta por marcos multilaterales para abordar la situación en Gaza, en lugar de un involucramiento militar directo. Al mantener a sus fuerzas armadas marginadas de cualquier eventual fuerza de estabilización en la región, Berlín privilegia la cooperación en organismos internacionales y el impulso de negociaciones respaldadas por Naciones Unidas y Estados Unidos.

El gobierno alemán sigue a la espera de formalizaciones concretas por parte de la comunidad internacional para definir su grado de implicación en los mecanismos de paz. Mientras tanto, Alemania refuerza su llamado a evitar nuevas divisiones y a impedir que los actuales equilibrios de poder sobre el terreno determinen de forma definitiva el escenario de la Franja de Gaza, conforme publicó Europa Press.