Zelenski dice que su equipo trabaja "sin descanso" para garantizar que los documentos del plan sean "realistas"

Autoridades ucranianas avanzan en la redacción de un acuerdo para resolver el conflicto, tras numerosos contactos con asesores y funcionarios estadounidenses, quienes remarcan la importancia de un marco sólido de seguridad y recuperación económica para la región

La labor constante de las autoridades ucranianas y estadounidenses ha generado avances considerados significativos en la elaboración de un conjunto de documentos orientados a lograr un acuerdo de paz en Ucrania, centrados especialmente en las garantías de seguridad y la recuperación económica de la región. Según detalló el medio Europa Press, las conversaciones entre representantes de ambos países han permitido abordar aspectos clave sobre el proceso de paz y explorar formatos, cronogramas y alternativas para alcanzar una resolución viable al conflicto.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó este jueves que su equipo trabaja sin interrupciones para asegurar que los documentos vinculados al plan de paz sean realistas y aplicables. "Entramos en muchos detalles; surgieron buenas ideas que discutimos. Tenemos algunas nuevas ideas en cuanto a formatos, reuniones y, por supuesto, plazos para lograr una paz verdadera", señaló Zelenski, quien sostuvo una conversación telefónica con Steve Witkoff, enviado especial del Gobierno de Estados Unidos, y Jared Kushner, familiar directo del expresidente estadounidense Donald Trump, en una llamada que también reunió a altos funcionarios ucranianos como el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umerov, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Andrii Hnatov.

Durante esa comunicación, Zelenski transmitió su agradecimiento a los aliados estadounidenses por lo que describió como una colaboración constructiva e intensa, además de los mensajes de buenos deseos dirigidos al pueblo ucraniano en las fiestas navideñas. De acuerdo con un comunicado difundido por la Presidencia de Ucrania y citado por Europa Press, el mandatario también solicitó al equipo estadounidense que hiciera llegar saludos de Navidad a Donald Trump y su círculo familiar.

Diversas fuentes consignadas en Europa Press indicaron que los representantes de Ucrania y Estados Unidos enfocaron sus intercambios en una serie de detalles relativos al proceso de paz recientemente impulsado. El secretario del Consejo de Seguridad ucraniano, Rustem Umerov, sostuvo encuentros adicionales con Witkoff y Kushner para seguir afinando los términos de la propuesta.

El propio Zelenski avanzó la jornada anterior información sobre el borrador creado conjuntamente por Ucrania y Estados Unidos, que contempla el final de operaciones militares ucranianas en el Donbás en caso de que Rusia también proceda a retirar sus efectivos de la zona. El documento, definido como un “marco político” estructurado en 20 apartados, recibió el visto bueno oficial de Washington y se transmitió formalmente a Moscú.

Por parte de Rusia, el enviado especial Kirill Dimitriev informó al presidente Vladimir Putin sobre los resultados de la reciente ronda de negociaciones celebrada en Miami, en la que estuvo presente junto a los representantes estadounidenses Witkoff y Kushner, según indicó Europa Press. Dimitriev dio cuenta a Putin tanto de los contenidos tratados como de la postura ucraniana recogida en el plan.

De acuerdo con los datos de Europa Press, los próximos pasos incluyen nuevas conversaciones entre las delegaciones de Ucrania y Estados Unidos, así como la expectativa de posibles respuestas por parte de las autoridades rusas a los planteamientos enviados. Los equipos técnicos continúan trabajando para concretar medidas que garanticen tanto la seguridad regional como el desarrollo económico tras el cese de hostilidades, dos ejes considerados esenciales por los actores involucrados.

El proceso se mantiene en curso con intercambios diplomáticos y consultas entre altos mandos ucranianos y asesores estadounidenses, informó Europa Press. La presencia de figuras clave como el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa y el jefe del Estado Mayor ucraniano en las comunicaciones recientes refleja el peso institucional comprometido en cada fase del diálogo, en busca de una solución concreta y sostenible para la situación en Ucrania.

