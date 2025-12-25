Lluvia, nieve, frío y olas mantienen en situación de riesgo a una decena de provincia esta Navidad

Las temperaturas más bajas para el día de Navidad se prevén en Soria, con registros de hasta -5°C, y en Burgos y León, donde se espera que las mínimas alcancen -4°C. Este panorama forma parte de la extensa alerta meteorológica que afecta a diversas regiones del país durante la jornada navideña, caracterizada por la combinación de lluvias, nieve, frío intenso y fuerte oleaje, según publicó la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

De acuerdo con la AEMET, un total de diez provincias permanecerán en aviso por condiciones meteorológicas adversas durante el jueves navideño. Entre las advertencias vigentes destacan el aviso naranja por oleaje en Girona, donde se prevén vientos del este y nordeste de entre 50 y 70 kilómetros por hora y olas que oscilarán entre 4 y 5 metros, con posibilidad de que las máximas alcancen entre 8 y 10 metros. Esta situación afecta también a las zonas de Mallorca, Menorca, Barcelona y Tarragona, que están bajo aviso por oleaje.

El pronóstico estatal indica que la inestabilidad atmosférica responderá a la presencia de bajas presiones en el este y la llegada de una masa de aire frío al norte peninsular. Como resultado, se esperan cielos muy nubosos o cubiertos en buena parte de la península y Baleares. Las áreas cercanas al cabo de Palos, cabo de la Nao, las islas Baleares y el noreste de Cataluña tendrán lluvias que podrían ser localmente intensas, acompañadas ocasionalmente de tormenta y granizo menudo.

El resto del territorio presentará intervalos nubosos, con chubascos débiles en el interior, más frecuentes e intensos en el norte de Galicia. Las nieblas matinales estarán presentes en zonas del suroeste y en áreas de montaña, dificultando la visibilidad. Con el avanzar de la jornada, los cielos en la meseta norte tenderán a despejarse.

En cuanto a la nieve, la AEMET detalló que las acumulaciones más relevantes aparecerán en alturas superiores a los 800 y 1.200 metros en los Pirineos centrales y orientales, y entre 1.100 y 1.300 metros en zonas montañosas del sureste, mientras que en otras áreas montañosas la cota descenderá a entre 500 y 700 metros. En estos casos, los chubascos de nieve serán más frecuentes en las montañas del norte, lo que se traducirá en acumulados significativos en los puntos más altos. El aviso por nieve se extiende a Asturias —en la Cordillera y los Picos de Europa—, Cantabria —en Liébana, el centro y el valle de Villaverde— y Girona.

Sobre las precipitaciones, los avisos por lluvia afectan a Ibiza, Formentera y Girona. Estas precipitaciones, según consignó la AEMET, podrán ser intensas y, en ocasiones, estar acompañadas de tormenta. La persistencia de estas lluvias incrementa el riesgo de crecidas y saturación de los suelos, principalmente en las zonas más vulnerables de Baleares y el noreste peninsular.

Respecto a las temperaturas, la previsión para el día de Navidad muestra un descenso generalizado de los valores mínimos en la mitad norte y centro de la península, con una caída sensible por la tarde-noche. Según reportó la AEMET, aunque se registrarán leves ascensos en algunas depresiones del noreste y en Baleares, la tónica general será de descenso térmico. Las temperaturas máximas también bajarán en la península y Baleares, salvo en el suroeste, donde se prevén ligeros repuntes. En Canarias, en tanto, los termómetros cambiarán poco respecto a jornadas anteriores.

La situación meteorológica también influirá en el régimen de vientos. El organismo estatal informó que se presentarán rachas moderadas del noreste en los litorales de Galicia y el Cantábrico, con intervalos fuertes en el noroeste de Galicia que tenderán a amainar. En el Estrecho y Alborán, los vientos soplarán del poniente de manera moderada, mientras que en el resto del país predominará la componente norte con intensidad floja o moderada en la mitad norte. En la zona de la costa norte mediterránea y en Baleares, el viento del norte y nordeste alcanzará intensidad fuerte o muy fuerte. Canarias experimentará viento del norte.

Para el archipiélago canario, la AEMET anticipó una jornada con nubosidad en el norte de las islas de mayor relieve y posibilidad de precipitaciones de intensidad moderada. El resto del archipiélago registrará intervalos nubosos y se mantiene la probabilidad de algunos chubascos de carácter débil.

A nivel nacional, se pronostican heladas moderadas en las zonas de montaña y heladas débiles en la mitad norte peninsular y el este de la meseta sur. Esta situación refuerza la advertencia de la AEMET sobre el riesgo por bajas temperaturas, que permanece activa en Cantabria —para las áreas de Liébana, el centro, el valle de Villaverde y Cantabria del Ebro—, así como en León, Palencia y Zamora.

Según puntualizó la Agencia Estatal de Meteorología, la combinación de estos factores meteorológicos —lluvia, nieve, viento, frío intenso y fuerte oleaje— mantiene en riesgo a una decena de provincias, por lo que insta a la población a extremar la precaución y seguir las recomendaciones oficiales para minimizar las posibles consecuencias de este episodio de inestabilidad atmosférica en el conjunto del país.