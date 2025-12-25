Agencias

Feijóo respalda el llamamiento de Felipe VI a "cuidar la convivencia entre españoles, reivindicando la Constitución"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado su respaldo al Mensaje de Navidad del Rey Felipe VI, quien ha hecho un llamamiento a todos los españoles a preservar la convivencia democrática, poniendo como ejemplo lo logrado durate la Transición pese a las diferencias.

"Suscribo las palabras del Rey", ha afirmado en su cuenta de la red social X, donde ha puesto en valor el llamamiento del monarca a "cuidar la convivencia entre españoles sin olvidar los desafíos de hoy, y reivindicando a la Constitución y a Europa como garantes de libertad y prosperidad".

El líder nacional del PP ha defendido además en la misma publicación que "nuestra nación merece un futuro donde caminar juntos, sin barreras ni muros".

Desde el Palacio Real, como ya ocurrió el año pasado y también en 2015, Felipe VI ha apelado a la clase política al diálogo, al respeto hacia las opiniones del otro y a la ejemplaridad en el desempeño de sus funciones, mientras que ha advertido del "hastío" ante la tensión política y la pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones, lo que, ha alertado, nutre a "extremismos, radicalismos y populismos".

EuropaPress

