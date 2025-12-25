Agencias

El presidente libanés asegura que "el espectro de la guerra ha sido alejado de Líbano"

Tras recientes negociaciones bilaterales, Joseph Aoun expresó optimismo sobre la estabilidad en la región, subrayó apoyo a instituciones civiles, exhortó a superar divisiones sectarias y anunció que las elecciones se realizarán conforme al calendario acordado por las autoridades

Una de las declaraciones más destacadas del presidente de Líbano, Joseph Aoun, ha sido su compromiso con la celebración de las elecciones conforme al calendario establecido por las autoridades locales. Aoun calificó estas elecciones como “un deber constitucional que debe ser cumplido”, reforzando su intención de preservar los procesos democráticos incluso en un contexto de tensión política y social. El mandatario subrayó también su deseo de que el año 2026 marque lo que denominó “el nacimiento de un nuevo Líbano”, apostando por una reforma política que ponga fin a las décadas de divisiones sectarias.

De acuerdo con la información publicada por la agencia estatal libanesa de noticias, NNA, Aoun defendió la necesidad de transformar el sistema actual y promover “un Estado de instituciones, no un Estado de partidos y sectas”. Según consignó NNA, el presidente se pronunció tras sostener un encuentro con el patriarca maronita, Bechara al Rai, en Bkerké. Durante sus declaraciones, Aoun evitó confrontaciones directas pero se refirió de manera indirecta al partido-milicia chií Hezbolá, en momentos en que el gobierno de Beirut debate el posible desarme de esa formación, un tema que ha incrementado la tensión política interna.

La reciente intervención de Aoun tuvo lugar luego de una nueva ronda de negociaciones bilaterales entre representantes de Líbano e Israel, desarrolladas la semana pasada, mencionadas también por NNA y otros medios de la región. El objetivo principal de esos encuentros fue discutir medidas para consolidar el alto el fuego pactado en noviembre de 2024, tras trece meses de enfrentamientos armados entre el ejército israelí y los combatientes de Hezbolá. Estos enfrentamientos se desencadenaron de manera directa después de los ataques del 7 de octubre de 2023, modificando el panorama de seguridad en la frontera sur libanesa.

Pese al acuerdo de cese el fuego, el día jueves Israel lanzó un nuevo ataque aéreo contra territorio libanés, resultando en la muerte de dos personas. Según detalló el ejército israelí y reportó NNA, uno de los fallecidos sería presuntamente miembro de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán. Hasta el momento, las autoridades iraníes no han comunicado oficialmente una postura sobre este incidente. A pesar del alto el fuego estipulado, Israel ha argumentado que sus acciones militares tienen como propósito combatir las actividades de Hezbolá y, por tanto, no representan una violación al pacto suscrito en noviembre.

Según agregó la agencia NNA, las autoridades de Beirut y la dirigencia de Hezbolá han expresado reiteradas críticas a estos bombardeos, los cuales además recibieron condena por parte de Naciones Unidas. El pacto de noviembre de 2024 estableció la obligación tanto para Israel como para Hezbolá de retirar sus efectivos militares del sur de Líbano. No obstante, el ejército israelí mantiene cinco posiciones en territorio libanés, una situación que ha suscitado el rechazo tanto del gobierno libanés como del grupo chií, según informó la propia NNA.

En ese contexto, las palabras de Aoun subrayaron la complejidad que implica gobernar un país marcado por heridas abiertas, especialmente en la frontera sur. “Hay una herida que sangra en el sur y espero que con el nacimiento de un nuevo Líbano pongamos fin a las guerras y vivamos en paz”, declaró el jefe de Estado, citado por NNA. También enfatizó su convencimiento de que el “espectro de la guerra ha sido alejado de Líbano”, aludiendo a los avances alcanzados mediante el diálogo con Israel en fechas recientes.

Estas conversaciones, que buscan mantener la estabilidad alcanzada desde el alto el fuego, tienen un trasfondo sensible para la población civil y las instituciones libanesas. Diversos actores políticos y religiosos han reiterado la demanda de mayor autonomía estatal y el fortalecimiento de organismos civiles, en detrimento del poder de los actores armados. En el contexto de estos desafíos, la realización de los comicios en la fecha pactada constituye, según expresó el propio Aoun y recogió NNA, uno de los puntos fundamentales para el “renacimiento” del país y la superación de viejas divisiones.

