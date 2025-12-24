Zelenski revela los detalles del borrador del plan de paz y abre la puerta a retirar sus tropas del Donbás

La posibilidad de una desmilitarización en la región del Donbás y de establecer una zona de libre comercio bajo ciertas condiciones surge como punto central en la propuesta ucraniana para un acuerdo de paz. Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, ha planteado que Kiev solo consideraría la retirada de sus fuerzas del área si Moscú hiciera lo mismo, según detalló la agencia Ukrinform. Este planteamiento forma parte de un borrador elaborado en colaboración con Estados Unidos, que ya fue remitido al Kremlin y que se encuentra pendiente de respuesta.

De acuerdo con la información publicada por Ukrinform, el documento consta de veinte puntos e integra tanto medidas políticas como de seguridad, además de garantías humanitarias y educativas. El presidente ucraniano describió el texto durante una rueda de prensa, enfatizando que cuenta con el respaldo de Washington y representa una posición consensuada entre Kiev y la administración estadounidense. Aunque persisten aspectos sujetos a negociación, el gobierno ucraniano sostiene que el marco general del acuerdo está próximo a definirse plenamente.

Dentro de las propuestas incluye la reafirmación de la soberanía de Ucrania y la puesta en marcha de sistemas de monitoreo internacional en la línea de contacto, utilizando equipos no tripulados para advertir posibles violaciones al alto el fuego. Según indicó el propio Zelenski, esta supervisión busca garantizar una alerta temprana ante incidentes armados y contribuir a la estabilidad en el territorio en disputa.

Por otro lado, el acuerdo esboza la entrega de garantías de seguridad sólidas para Ucrania, entre las que figura el mantenimiento de un ejército compuesto por 800.000 efectivos durante tiempos de paz. Asimismo, contempla la perspectiva de una futura membresía de Ucrania en la Unión Europea, junto con un acceso privilegiado, aunque temporal, al mercado europeo. Estos elementos, según resaltó Zelenski en declaraciones recogidas por Ukrinform, se orientan a asegurar la viabilidad y la estabilidad económica y política del país después del cese de las hostilidades.

En el ámbito nuclear, la oferta ucraniana reitera el compromiso del país con el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, reafirmando su estatus como Estado libre de armamento nuclear. El control de la planta de energía nuclear de Zaporiyia constituye otro de los temas incluidos en el borrador. Zelenski mencionó que la gestión de la instalación estaría en manos conjuntas de Ucrania, Rusia y Estados Unidos, aunque subrayó que los detalles de este modelo todavía son objeto de discusión, dado que Kiev descarta la posibilidad de mantener vínculos económicos directos con Moscú.

En relación con las condiciones educativas y sociales, el documento prevé la puesta en marcha de programas destinados a fomentar la comprensión cultural y eliminar prejuicios. Según insistió Zelenski, ambos países deben comprometerse con iniciativas escolares orientadas a la tolerancia y la convivencia, así como a la eliminación de prácticas racistas. Por su parte, Ucrania adoptará las normativas europeas sobre tolerancia religiosa y protección de las lenguas minoritarias, conforme detalló el mandatario citado por Ukrinform.

En el capítulo territorial, la propuesta contempla dos escenarios posibles para el Donbás y otras regiones con presencia militar. Por un lado, Ucrania aspira a mantener las posiciones actuales en Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón, estableciendo una línea de contacto reconocida de facto. Las fuerzas internacionales asumirían la responsabilidad de supervisar esa línea para consolidar el alto el fuego. Por otro, se ofrece una vía alternativa que implica la retirada mutua de tropas ucranianas y rusas del Donbás, bajo la condición de que ambas partes respeten una desmilitarización completa. El documento menciona que la aplicación de esta opción estaría sujeta a la realización de un referéndum nacional en Ucrania para ratificar el eventual acuerdo, considerando la profundidad de las diferencias entre las partes involucradas.

Según reportó Ukrinform, el plan también incorpora un apartado sobre el acceso a vías fluviales y marítimas. Tras el final de la invasión, Rusia se comprometería a no impedir el acceso ucraniano al río Dniéper ni al mar Negro con fines comerciales. Para ello, las partes firmarían acuerdos independientes que regularían la navegación y el tránsito de bienes, y entre las medidas previstas figura la desmilitarización del istmo de Kinburn. Esta disposición, de acuerdo con el borrador, busca garantizar la libertad de comercio y de movimiento en el territorio recuperado.

En el área humanitaria, el documento contempla la creación de un comité especial encargado de resolver los asuntos pendientes entre los dos países. Entre sus tareas figura la organización de un intercambio de todos los prisioneros de guerra, incluyendo aquellos que han sido condenados desde 2014 en territorio ruso, así como el retorno de civiles detenidos, rehenes, niños y presos políticos. Este componente responde a las demandas acumuladas tras años de conflicto y a la necesidad de cerrar capítulos abiertos en relación con desapariciones y detenciones.

El cese al fuego constituiría la fase inicial tras el visto bueno de todas las partes implicadas. Una vez alcanzada la aprobación, la tregua se aplicaría íntegramente y de forma inmediata. Adicionalmente, Ucrania se ha comprometido a organizar elecciones nacionales tan pronto como sea posible después de la firma del acuerdo, de modo que se restauren plenamente los procedimientos democráticos en el país. Todas estas medidas figuran en el borrador enviado a Moscú, mientras Kiev aguarda la respuesta oficial del Kremlin, según subrayó el medio Ukrinform mediante testimonios directos del presidente Zelenski y fuentes gubernamentales ucranianas.