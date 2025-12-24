VÍDEO: Zelenski revela los detalles del borrador del plan de paz y abre la puerta a retirar sus tropas del Donbás

Durante la presentación del borrador de un acuerdo de paz, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski ofreció la posibilidad de retirar tropas de la región del Donbás bajo la condición de que Rusia acceda a hacer lo mismo, abriendo así una vía para la desmilitarización parcial en el este del país. Según informó Europa Press, este paso formaría parte del marco político contenido en el plan elaborado junto a Estados Unidos y ya remitido a Moscú, que tiene como objetivo poner fin a la guerra tras casi cuatro años de conflicto armado.

Durante una rueda de prensa, Zelenski describió el documento como un acuerdo base de veinte puntos que refleja la posición conjunta entre Kiev y Washington. El presidente subrayó la importancia del respaldo estadounidense y señaló que el texto aún presenta aspectos en discusión. Según consignó Europa Press, Zelenski explicó que el borrador constituye un “marco político” en el que participan Ucrania, Estados Unidos, Europa y Rusia, y que sus términos podrían modificarse durante el proceso de negociación, una vez que se reciban comentarios de Moscú.

Europa Press detalló que el proyecto incluye mecanismos de supervisión internacional destinados a garantizar el cumplimiento del eventual alto el fuego. Entre estos mecanismos figura la implantación de sistemas no tripulados que monitorizarán la línea de contacto entre las fuerzas, permitiendo alertar sobre cualquier violación de la tregua. Para la seguridad de Ucrania, el acuerdo contempla garantías firmes respaldadas internacionalmente y la formación de un ejército permanente con un contingente de 800.000 efectivos en tiempos de paz. Además, el proyecto prevé que Ucrania acceda a la Unión Europea en el futuro y goce de prioridad temporal para integrarse en el mercado europeo.

En cuanto al marco nuclear, Zelenski aseguró que Ucrania continuará como Estado libre de armas nucleares en línea con lo estipulado en el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Sobre la planta nuclear de Zaporiyia, el mandatario detalló que se propone una gestión compartida entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos, aunque los pormenores de esta colaboración están sometidos a negociaciones, dado que Kiev rechaza la posibilidad de mantener relaciones comerciales directas con Rusia, tal como publicó Europa Press.

El borrador, según reportó Europa Press, contiene propuestas relacionadas con la promoción de la tolerancia y la protección de las minorías. Ambas partes se comprometerían a desarrollar programas educativos que promuevan el entendimiento cultural y la erradicación de prejuicios y racismo. Además, Ucrania se comprometería a implementar las normativas de la Unión Europea en materia de tolerancia religiosa y protección de lenguas minoritarias.

Respecto al estatus territorial de las provincias en disputa, Zelenski propuso dos alternativas. La primera consiste en mantener la presencia ucraniana en las provincias de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón, estableciendo una línea de contacto reconocida de facto, basada en la disposición actual de las tropas y vigilada por fuerzas internacionales. La segunda alternativa plantea la retirada de las fuerzas ucranianas del Donbás, sujeta a una retirada equivalente de las tropas rusas de las áreas que controlan en la región. Europa Press indicó que esta segunda opción prevé la creación de una zona de libre comercio y la desmilitarización de la zona. En caso de considerarse esta vía, sería necesario celebrar un referéndum nacional en Ucrania para su ratificación, y la cuestión debería resolverse en el más alto nivel de negociación.

El acuerdo propuesto también incluye garantías respecto al acceso comercial de Ucrania al río Dniéper y al Mar Negro. Según detalló Europa Press, se prevé la negociación de un tratado marítimo específico y otro acuerdo que regule la libertad de navegación, que aseguren el comercio sin obstáculos. Dentro de este marco se contempla la desmilitarización completa de Kinburn Spit, una zona especialmente estratégica para el control marítimo.

Otro elemento abarcado por el borrador es la creación de un comité humanitario destinado a resolver cuestiones pendientes en materia de derechos humanos y conflictos derivados de la guerra. De acuerdo con Europa Press, este comité trabajaría en el intercambio de todos los prisioneros de guerra, incluidos los recluidos en Rusia desde 2014, y facilitaría el retorno no solo de rehenes civiles, sino también de niños y presos políticos retenidos durante el conflicto.

Una vez que todas las partes suscriban el documento, el acuerdo prevé la entrada en vigor inmediata de un alto el fuego y la celebración de elecciones en Ucrania lo antes posible. Europa Press reportó que este cese de hostilidades estaría condicionado a la aceptación conjunta de todas las disposiciones del borrador, así como a la ratificación por las instituciones pertinentes de cada país involucrado.

Durante la rueda de prensa recogida por Europa Press, Zelenski recalcó que la soberanía ucraniana debe quedar plenamente reflejada en el acuerdo y reiteró la intención del gobierno de proteger a su población y asegurar la paz a largo plazo en la región. Aunque el borrador es base de negociación y está sujeto a cambios, el mandatario consideró que Ucrania y sus socios internacionales han avanzado hacia la definición de parámetros claros para poner fin al conflicto.