VÍDEO: EEUU asegura ante el Consejo de Seguridad de la ONU que impondrá sanciones "al máximo" a Venezuela

Durante la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la postura estadounidense incluyó fuertes declaraciones respecto al control de los ingresos petroleros de Venezuela y la promesa de actuar contra las organizaciones criminales que, según Washington, cuentan con el respaldo del presidente venezolano Nicolás Maduro. Según informó Europa Press, el embajador permanente de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, enfatizó que las sanciones anunciadas tienen como objetivo privar a Maduro de los recursos económicos utilizados para financiar lo que definen como organizaciones narcoterroristas, como el Cártel de los Soles y la banda conocida como Tren de Aragua.

Europa Press detalló que Waltz expresó: "Estados Unidos impondrá y aplicará sanciones al máximo para privar a Maduro de los recursos que utiliza para financiar al Cártel de los Soles". El representante estadounidense añadió que las sanciones se extenderán específicamente a las ganancias obtenidas de la venta de petróleo, consideradas el principal sustento del gobierno de Maduro. Washington clasifica tanto al Cártel de los Soles como al Tren de Aragua como entidades terroristas y señala que los ingresos provenientes del crudo venezolano permiten su funcionamiento.

Durante su intervención, Waltz reiteró que la administración estadounidense al mando de Donald Trump no reconoce a Nicolás Maduro ni a sus funcionarios como autoridades legítimas en Venezuela. Europa Press consignó que Waltz calificó a Maduro como "un fugitivo de la justicia estadounidense" y como jefe del Cártel de los Soles. Además, Waltz adelantó que Trump empleará "todo el poder y la fuerza de Estados Unidos para enfrentar y erradicar a estos cárteles de la droga que han operado con impunidad en nuestro hemisferio durante demasiado tiempo", y definió la situación como una amenaza que afecta directamente al continente americano.

El contexto en que se realizó la sesión del Consejo de Seguridad estuvo marcado por una escalada en las tensiones bilaterales entre Caracas y Washington. Este escenario incluye operativos del Ejército estadounidense que, según Europa Press, han tenido como resultado más de un centenar de víctimas mortales tras ataques contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico.

Desde la representación venezolana ante la ONU, Samuel Moncada calificó la presión estadounidense como "la mayor extorsión conocida en nuestra historia, de un gigantesco crimen de agresión en desarrollo". Moncada acusó a Estados Unidos de querer hacerse con control territorial sobre recursos naturales de Venezuela y afirmó: "quiere que le entreguemos nuestro río Orinoco, nuestro lago de Maracaibo, nuestra isla de Margarita, nuestras playas, ríos, llanos y montañas". El diplomático venezolano también sostuvo, según Europa Press, que la política estadounidense se sale de cualquier lógica legal o precedente internacional y recordó declaraciones públicas de Washington en las que se ha manifestado la intención de anexar Venezuela.

Moncada advirtió, en el marco de la reunión, que "la agresión es continental" y alertó que Venezuela no es el único objetivo, sino el primero de lo que considera un plan geopolítico de mayor alcance. Ante el Consejo, afirmó que el interés de Estados Unidos no es el combate al narcotráfico en el Caribe, sino el control de los recursos venezolanos. Moncada consideró que Estados Unidos procura dividir a los países del continente con la finalidad de avanzar en su política de presión y dominio.

Adicionalmente, la información publicada por Europa Press señala que las autoridades venezolanas impusieron un bloqueo a todos los petroleros sancionados que ingresan o salen del país, como reacción a la serie de sanciones y controles propuestos por Washington. En semanas recientes, la Guardia Costera venezolana interceptó varios buques que transportaban crudo venezolano.

Estas medidas endurecen el enfrentamiento diplomático entre ambos países, situando la confrontación en un escenario internacional y sumando presiones económicas sobre sectores estratégicos de Venezuela como el petrolero. Por otra parte, la postura estadounidense se apoya en supuestas operaciones antidrogas, mientras que el gobierno de Maduro denuncia una campaña de agresión dirigida tanto al liderazgo político como a los recursos nacionales.

El panorama diplomático se encuentra atravesado por estas acusaciones cruzadas y por una retórica cada vez más intensa en los foros internacionales, una dinámica que sigue generando debate y atención en el Consejo de Seguridad y otros espacios multilaterales, de acuerdo con Europa Press.