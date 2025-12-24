Agencias

Mañueco hace suya la reflexión del Rey sobre convivencia y señala que en CyL se apuesta "por la política de los hechos"

Guardar

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha hecho suya la reflexión del Rey Felipe VI sobre cuidar la convivencia lanzada en su tradicional mensaje de Nochebuena, y ha defendido que en la Comunidad se apuesta "por la política de hechos, alejada del ruido".

A través de un mensaje publicado en la red social X, Mañueco ha insistido en el mensaje de Felipe VI en el que ha subrayado que "la convivencia no se hereda, se cuida cada día", al tiempo que ha apelado a fortalecer el proyecto común de país "con confianza, diálogo y respeto".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha acompañado su publicación con la etiqueta #CastillayLeón y ha aprovechado la ocasión para desear una "Feliz Nochebuena" a los ciudadanos de la Comunidad.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Polisario reitera que la propuesta de autonomía de Marruecos no puede ser base para "una solución justa"

El representante saharaui ante Naciones Unidas denuncia que Rabat distorsiona resoluciones internacionales para imponer su plan, advierte que esa opción excluye la independencia y pide a la comunidad internacional rechazar propuestas contrarias al derecho de autodeterminación

El Polisario reitera que la

LaLiga y los clubes refuerzan su compromiso social esta Navidad colaborando con comedores de toda España

Más de 20.000 personas recibirán apoyo mediante la distribución de comidas y material de abrigo en 42 ciudades, resultado de una acción coordinada entre entidades deportivas y comedores, que busca acompañar a quienes atraviesan situaciones difíciles durante estas fechas señaladas

LaLiga y los clubes refuerzan

Tailandia rechaza trasladar a Malasia las conversaciones de este miércoles con Camboya

El gobierno tailandés mantiene el encuentro diplomático en Chanthaburi pese a las reservas manifestadas por Camboya sobre la seguridad, mientras continúan las tensiones y el alto número de víctimas por los recientes enfrentamientos en la frontera

Tailandia rechaza trasladar a Malasia

Salen a la luz los motivos de la ruptura ¿definitiva? de Alejandro Sanz y Candela Márquez

Fuentes cercanas descartan infidelidades y atribuyen la separación a diferencias temperamentales, aunque allegados sostienen que la reconciliación es posible, ya que no sería la primera vez que optan por darse un tiempo tras una crisis sentimental

Salen a la luz los

El impacto de la orden de suspensión de Trump no afectará al 80% del proyecto eólico marino de Iberdrola

Según fuentes de la compañía española, la instrucción gubernamental estadounidense sobre plantas eólicas marinas en desarrollo no modificará la generación ni el suministro de electricidad para miles de viviendas en Massachusetts gracias a la operatividad actual de la instalación

El impacto de la orden