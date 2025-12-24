Jordi Sevilla dice que le sorprendió la "rapidez" del rescate a Plus Ultra y ve "rarillo" que Koldo grabara todo

El exministro de Administraciones Públicas y expresidente de Red Eléctrica, Jordi Sevilla, ha asegurado en una entrevista con Europa Press que le sorprendió la "rapidez" con la que el Gobierno aprobó el rescate de Plus Ultra, pero dice no tener conocimiento ni información sobre el caso concreto. También considera "rarillo" que el exasesor de Ábalos grabara a todo el mundo.

Al ser preguntado si no le pareció raro que el Gobierno rescatara con 53 millones a la compañía aérea, que inició operaciones en junio de 2016 con vuelos regulares de largo recorrido entre Madrid y ciudades latinoamericanas, señala que "lo único" que le "sorprendió" es la "rapidez con la que se hizo comparado con otro tipo de empresas que estaban en la misma cola, incluso algunas llegando antes para el rescate". No obstante, admite que no tiene suficiente conocimiento ni información sobre el caso concreto.

El exministro defiende la política de rescates y de ERTE por las situaciones de dificultad que se produjeron en las empresas debido al confinamiento y la pandemia por el Covid. De hecho, recuerda que en aquel momento él era consejero de Duro Felguera, que fue una de las empresas rescatadas por la SEPI. "Primaba mucho más los trabajadores, el empleo, el impacto que eso podía tener", ha explicado, teniendo en cuenta que la crisis era transitoria, las empresas se recuperarían y muchas han devuelto ya los créditos que se les concedieron.

ZAPATERO LLEVA 10 AÑOS HACIENDO DE EMBAJADOR DE LOS CHINOS

Ante la próxima comparecencia del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la Comisión Koldo del Congreso, Jordi Sevilla dice tenerle mucho "cariño y respeto" y asegura que le "sorprendería mucho", igual que de Pedro Sánchez, que se movieran por dinero.

Cree que pueden equivocarse o realizar actuaciones por afán político o por convicción, pero le extrañaría que lo hicieran por dinero. Dicho esto, explica que Zapatero "lleva 10 años haciendo de embajador de los chinos" y que "nunca lo ha ocultado, nunca ha sido un secreto".

En su opinión, esto puede parecer "discutible" pero añade que "una cosa es ser discutible y otra condenable en términos judiciales". "Tú puedes criticar la actuación de Zapatero siendo lobista de los chinos o como amigo de Maduro, puedes criticarlo, pero de ahí a que haya delitos no me cuadra", ha afirmado Sevilla.

Y en referencia a la ayuda concedida a Air Europa, ya devuelta en su totalidad por la aerolínea, y la supuesta implicación del exministro José Luis Ábalos, asegura que se puede buscar influencia política sobre el Gobierno para lograrlo. En su opinión eso "no es ilegal", lo que sí es "ilegal es comprarla o forzar que con tu compra se cometan irregularidades".

En este punto, reclama que haya una Ley de Lobbies, por la que lleva luchando muchos años, para que se regule esta actividad como lo está en Estados Unidos o en la Unión Europea.

SORPRENDE QUE KOLDO GRABARA A TODO EL MUNDO: "ES RARILLO".

No cree tampoco que la UCO de la Guardia Civil se haya inventado cosas para acusar a Santos Cerdán, como él dijo en la reciente comparecencia en el Senado, pero cree que hay que esperar porque igual cree que "puede haber errores" al igual que se equivocaron con la cantidad de dinero que dijeron que tenía Ábalos en el extranjero.

Aunque en relación a esta comparecencia, ha asegurado que es como elegir entre "susto o muerte": "¿Dónde prefieres vivir en una España en la que un personaje tan poderoso como Santos Cerdán cae en las garras de la corrupción o en un país democrático como éste que cae en las garras de la sanción política por haber negociado con los independentistas". En su opinión, "las dos cosas serían tremendas".

En cualquier caso, de entrada da credibilidad a algunas acusaciones que están encima de la mesa y dice sentirse sorprendido como todos los ciudadanos con cosas como que el exasesor de Ábalos, Koldo García, grabara a todo el mundo. Dice haber oído versiones como que podría ser un "infiltrado". "Rarillo es", apunta para recordar que el excomisario Villarejo era "el otro que hacía lo mismo".

Sobre Leire Díez, dice no conocerla, aunque no le encaja su actuación en la forma de proceder del PSOE: "Las cosas que cuenta, o yo he sido muy tonto o desde luego no me cuadra con el PSOE con el que yo he trabajado, colaborado y militado desde hace tantos años".

En cuanto al expresidente de la SEPI Vicente Fernández detenido junto a Leire Díez y el socio de Servinabar Antxón Alonso, acusados de cobrar supuestas mordidas a empresas por conseguirles contratos con la administración, asegura que "es evidente" que era una de las manos derechas del departamento de María Jesús Montero.

No obstante, no cree que ésta tenga responsabilidad 'in vigilando' sobre él porque una vez que está fuera de la SEPI actúa como un privado. Otra cosa, dice, es que dentro de la administración hayan podido compincharse ilegalmente con él, aunque cree que esto está por demostrar.

En cualquier caso, Jordi Sevilla recuerda que tuvo tratos con Vicente Fernández cuando era presidente de la SEPI y tenía "muy buena opinión de él", le pareció que era "un tipo serio, competente" y con el que se entendió "muy bien". Por ello, dice estar "sorprendido" con las informaciones que se están publicando porque no le cuadra con la persona que él conocía.