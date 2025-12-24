Belarra acusa al Rey de subirse a la ola del discurso "antipolítico" y critica su "desmemoria" con la dictadura

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha criticado el mensaje de Navidad del Rey Felipe VI, al que ha acusado de subirse "a la ola del discurso antipolítico", por su "desmemoria" al no mencionar la dictadura.

"El rey se sube a la ola del discurso antipolítico en una intervención plagada de lugares comunes. El nieto político de Franco se resiste a mencionar la dictadura y habla de ella como si fuera un fenómeno meteorológico. La desmemoria es el principal motor de la ultraderecha hoy", ha publicado Belarra en su perfil de X, minutos después de que el Rey haya pronunciado su habitual Mensaje de Navidad.

En su discurso, el monarca ha hecho un llamamiento a todos los españoles a preservar la convivencia democrática, poniendo como ejemplo lo logrado durante la Transición pese a las diferencias y apelando en particular a la clase política al diálogo, al respeto hacia las opiniones del otro y a la ejemplaridad en el desempeño de sus funciones.

Desde el Palacio Real, como ya ocurrió el año pasado y también en 2015, el monarca ha advertido del "hastío" ante la tensión político y la pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones así como de las dudas respecto al futuro de los más jóvenes, alertando de que ello nutre a "extremismos, radicalismos y populismos".

Felipe VI ha recurrido a dos hitos en la historia reciente de España, el 50 aniversario del inicio de la Transición tras la muerte de Franco y la entrada de España en la UE el 1 de enero de 1986, para reivindicar la capacidad de los españoles de superar los desafíos de cada momento y también para mostrar su confianza tanto en el presente como en el futuro.