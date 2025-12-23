Zelenski valora el apoyo de la UE a Ucrania "en este decisivo momento diplomático"

Zelenski destacó la urgencia de mantener la presión internacional sobre Rusia para alcanzar la paz, cargo compartido con los países socios en el contexto actual de negociaciones. Este mensaje siguió a una conversación reciente con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, cuya colaboración fue eje central durante el diálogo, según informó el medio Europa Press. El presidente ucraniano señaló que el respaldo europeo resulta fundamental en un momento decisivo para la diplomacia, mientras Ucrania busca frenar la ofensiva iniciada por Rusia en febrero de 2022 por orden de Vladímir Putin.

El intercambio, calificado por Zelenski como “muy cálido y ameno”, incluyó el agradecimiento hacia Von der Leyen por el apoyo sostenido, “no solo este año, sino desde el comienzo mismo de la invasión rusa a gran escala”, escribió el mandatario en la red social X, citado por Europa Press. Durante esta comunicación, ambos abordaron la necesidad de respaldar la resiliencia de Ucrania y fortalecer su posición en el marco de las negociaciones activas, en un contexto donde las conversaciones diplomáticas apuntan a modificar de manera sustancial la dinámica del conflicto, detalló el medio.

El presidente ucraniano subrayó que “actualmente se están llevando a cabo negociaciones que pueden cambiar radicalmente la situación,” al tiempo que resaltó la importancia de una presión coordinada con los socios internacionales para avanzar hacia una solución pacífica. Además, según recogió Europa Press, Zelenski expresó que no cesan las acciones orientadas a lograr la paz y la seguridad, pese a la proximidad de las festividades de fin de año: “Y aunque todo el mundo ya espera la Navidad, no dejamos de trabajar ni un solo día por nuestro objetivo común: lograr la paz y garantizar la seguridad”.

En sintonía, Ursula von der Leyen confirmó que ambos compartieron información sobre los últimos avances en las conversaciones de paz y reiteró la “inquebrantable solidaridad con el pueblo ucraniano”, que persiste bajo los ataques nocturnos y mortales de Rusia, informó Europa Press. La presidenta de la Comisión Europea enfatizó el compromiso de la Unión Europea frente a la ofensiva que, desde febrero de 2022, mantiene al país en estado de conflicto constante.

El respaldo de la Unión Europea a Ucrania se produce en un contexto de intensa actividad diplomática destinada a poner fin a la invasión rusa. Zelenski reiteró en su mensaje la necesidad de fortalecer las posiciones ucranianas en la mesa de negociaciones y acordó, junto a Von der Leyen, la realización de nuevos contactos en los siguientes días, de acuerdo con lo consignado por Europa Press.

El mandatario ucraniano insistió en que una “presión conjunta de todos los socios” internacionales representa un elemento esencial para alcanzar la paz, mientras el gobierno ucraniano continúa inmerso en diálogos con actores clave de la escena internacional. La situación, que Zelenski definió como “decisiva en muchos aspectos”, mantiene a la diplomacia europea y a los aliados de Ucrania en una labor constante para modificar el estado del conflicto, reforzar la resistencia ucraniana y avanzar hacia un acuerdo que permita garantizar la seguridad y la estabilidad regional, según reportó Europa Press.