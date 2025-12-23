Agencias

Israel anuncia la muerte de tres supuestos "terroristas" de Hezbolá en un bombardeo el lunes contra Líbano

El Ejército de Israel ha anunciado este martes la muerte de tres supuestos "terroristas" del partido-milicia chií Hezbolá en un bombardeo perpetrado el lunes contra un vehículo cerca de la ciudad de Sidón, en el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego en vigor desde noviembre de 2024.

Así, ha manifestado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que estas tres personas, a las que no identifica, preparaban "ataques terroristas" e "intentaban reconstruir infraestructura terrorista".

Además, ha afirmado que uno de ellos era además integrante de "una unidad de la Inteligencia libanesa". "Otros dos terroristas fueron eliminados, incluido uno encargado de la defensa aérea de Hezbolá", ha apuntado, sin que Beirut se haya pronunciado al respecto.

El vehículo fue bombardeado cuando circulaba por la carretera que conecta Aqtanit y Quneitra, en el distrito de Sidón, tras lo que el Ejército israelí confirmó su responsabilidad en el ataque y resaltó que el objetivo eran "varios terroristas de Hezbolá", que por ahora no ha dado información al respecto.

Las autoridades de Israel justifican este tipo de ataques contra Líbano argumentando que actúan contra actividades de Hezbolá y que, por ello, no violan el alto el fuego pactado en noviembre de 2024, si bien tanto Beirut como el grupo chií se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas por su impacto negativo sobre la estabilidad del país.

El pacto, alcanzado tras meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libaneses y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.

EuropaPress

