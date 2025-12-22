Agencias

VÍDEO: Elma Saiz y Milagros Tolón prometen sus cargos como ministras portavoz y de Educación ante Felipe VI

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y Milagros Tolón han prometido este lunes sus cargos como portavoz y titular de Educación, Formación Profesional y Deportes ante el rey Felipe VI.

Así lo ha trasladado Casa Real a través de su cuenta en la red social X, donde ha compartido unas fotografías del acto, al que también han asistido el presidente, Pedro Sánchez; el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; y la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Ester Pérez.

Sánchez ha comunicado este lunes los cambios necesarios en el Gobierno tras la salida de Pilar Alegría, que deja el cargo para concurrir como candidata del PSOE a las elecciones autonómicas de Aragón del próximo 8 de febrero.

Saiz (Pamplona, 1975), fue antes de ser ministra candidata del PSN a la alcaldía de Pamplona en las elecciones municipales de 2023 y, en la pasada legislatura, consejera de Economía y Hacienda en el Gobierno de Navarra. Además, entre los años 2008 y 2012 fue delegada del Gobierno en Navarra.

Tolón (Toledo, 1968) es diputada en el Congreso por la provincias de Toledo y era hasta ahora delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha. Anteriormente fue alcaldesa de Toledo durante ocho años y también se desempeñó como vicepresidenta segunda de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

